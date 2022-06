Gazdík seřván Rakušanem. Ten netušil, kam až to jde

reklama

Jak pak uvedla moderátorka Marie Bastlová, ona sama dlouhodobě na vazby hnutí STAN s Michalem Redlem upozorňovala. „Byl jsem člověkem, který v roce 2019 nastoupil do předsednické funkce a už myslím i v úvodním projevu i v tom, jak jsem hovořil se všemi svými spolustraníky, jsem jasně deklaroval, že všechno, co se týká takto podivných a problematických osob v našem hnutí, musí skončit. Že tito lidé prostě musí odejít do historie, že se musí udělat tlustá čára a nic takového tady existovat nebude. Koneckonců to hnutí STAN za mého vedení přivedlo spoustu, spoustu nových lidí. Lidí, kteří tvoří ten pravý základ, který nám dává budoucnost. To jsou lidé, kteří s tím nemají nic společného,“ zmínil Rakušan, který si myslí, že se STAN skutečně posunulo z nějaké puberty do dospělosti. „A v té pubertě se bohužel objevovali lidé tohoto typu,“ dodal.

„Opravdu jsem netušil o tom, že nějaké kontakty stále přetrvávají, netušil jsem o žádných schůzkách, které tady jsou – a to pro mě je určitě velkým zklamáním. A to je také důvodem, že lidé, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na kontaktech s tímto člověkem, nebudou už nikdy ve vedení hnutí STAN,“ doplnil.

S Michalem Redlem měl kromě Petra Gazdíka komunikovat i Stanislav Polčák. A to přesto, že věděli, že kvůli omezení svéprávnosti vyvázl z trestního stíhání. „Pro mě je to nepochopitelné. Já bych nikdy nic takového neudělal, a to je důvod mé velmi tvrdé konverzace s oběma pány, je to i důvod mé výzvy Petru Gazdíkovi, a to hned po zveřejnění těchto informací, o tom, že nemůže zastávat ministerskou funkci. Je to můj důvod k tomu, že si myslím, že tito lidé – a lidé, kteří jakýmkoliv způsobem třeba i na té pražské úrovni, mohli být v dotyku s Michalem Redlem, prostě už STAN nikdy nereprezentovali v nějaké exekutivní funkci, v nějaké volené funkci, a to ani ve vedení našeho hnutí,“ dodal Rakušan.

