Geislerová na h*vno. To si Havel nezasloužil. Kur*vník? ČT se to vymklo z rukou

Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 17% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8359 lidí

FILM K VIDĚNÍ ZDE

Když šel film do kin, byli k němu kritici celkem milostiví a hodnocení se většinou držela nad šedesáti procenty. Známá kritička Mirka Spáčilová udělila 65 % a podle ní je film spíše romancí, ve které je hlavním hybatelem Olga Havlová. „Je to právě Olga Havlová, kdo je hybatelem i korektivem veškerých jeho kroků; rázná, kdykoli on váhá, přímá, kdykoli on kličkuje, vědoucí, kdykoli on tápe. Podváděná, ale nenahraditelná žena, ‚raději jediná než první dáma‘, která na Havla občas hledí jako shovívavá matka na naivního synka,“ říká ve své recenzi.

Film prý doplácí na přílišnou popisnost na začátku a patos na konci, neví si příliš rady s historickými postavami, ale umí dobře vystihnout absurdnost. Spáčilové se zamlouvalo, že Havel ve filmu „došel k dospělosti“ bez plakátových tezí a také za únosnou dobu. Doporučila tvůrcům ještě větší dávku vypravěčské statečnosti.

Fotogalerie: - Deset let bez Havla

Ovšem když na webu Filmserver Vratislav Šálek zmínil Havla v tipech na víkend, byl o něco ostřejší. Horák si podle něho ukousl příliš velké sousto. „K hlavnímu aktérovi přistupuje s takovou pietou, že ho činí absolutně nezajímavým. Po celou dobu nedokáže zachytit žádné emoce, vysvětlit jeho motivace, především ale neodhalí, v čem tkvělo kouzlo jeho osobnosti, díky kterému to dotáhl absolutně nejdál,“ kritizuje. Ocenil ovšem dobovou atmosféru. „Až moc uctivý a neživotný portrét,“ míní.

Film se také nelíbil bývalému disidentovi Johnu Bokovi. „Filmy vám ho moc nepřiblíží. Třeba ten poslední, Havel, to je sračka až na půdu. Vašek nebyl zbabělec, nepodlézal, přežil kriminál. Za svou věcí si stál a vyzařoval jistotu, protože ani v kriminále si na něj bachaři nedovolovali,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: „Film Havel, sr*čka až na půdu.“ Vašek si stál za svým, nebyl zbabělec, nesnášel cenzuru. Hrad i Dáša ho změnily. Slovo má John Bok

Vysílání filmu na ČT také znamená, že ho zhlédli i „obyčejní“ televizní diváci. Kteří pak film hodnotili na Česko-Slovenské filmové databázi a narozdíl od kritiků v médiích si takové servítky nebrali. Od včerejška tak k filmu přibylo 18 recenzí, které skóre filmu srazily na 59 %, přičemž nejčastější hodnocení byly dvě z pěti hvězdiček.

„Tak špatný, jalový film si Václav Havel nezasloužil,“ mínil uživatel Rabina, kterému se nezamlouvalo ani pojetí Jana Patočky v podání Jiřího Bartošky. A zklamáni byli i další amatérští recenzenti. „Řekl bych to takhle, dívalo se na to celkem pěkně a uvěřitelně, ale že bych se stal nějakým jeho obdivovatelem, to říct nemůžu. A co mi taky dost chybělo, bylo nějaké uvedení do toho, kdo je kdo. Protože kdo netuší, co to bylo za lidi, tak vůbec netušil, co se tam vlastně děje, vytýkal filmu FuLister.

Dalším se nelíbilo, jak moc film věnuje pozornost ženám v životě Václava Havla. „Možná by bylo lepší, kdyby se film méně soustředil na ženy a více na to, proč je Havel tím, čím je,“ mínila Tereza Coufalová.

„Václav Havel prožil, alespoň myslím, daleko zajímavější život, než jak jej ukazuje tento film od Slávka Horáka. Říci o něm jen, že byl kurevník a měl obavy a pochybnosti, je dost zkratkovité. Škoda,“ mínil kavralajka a podobně se vyjádřil další uživatel, který nejvíc oceňoval hudbu a výkon Viktora Dvořáka jako Havla. „Geislerová stojí za hovno jako vždy. Kamera velmi, velmi dobrá. Jako člověk neznalý známých faktů bych ale usoudil, že Vašek prostě musel smočit, no. A to je trochu málo. Toto si nezasloužil,“ shrnul.

Hodnocení výkonu Ani Geislerové bylo v recenzích více. Olgu Havlovou herečce nevěřil uživatel s přezdívkou Pamela JJK. „Aňu Geislerovou už nemůžu vystát, jak jsme jí za ty léta předíváni,“ mínil horskejvlk, který by na jejím místě viděl raději například Jitku Molavcovou.

A objevili se také ti, kteří s podáním filmu nesouhlasili vůbec. „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. To je jako ty pohádky o Národní třídě, studentech, převratech a sametových revolucích,“ mínil ČR. „Co se týče 17. listopadu, tak Havel byl na Hrádečku a nic netušil, nevím, ale objednávka a finance České televize vypodobnit Havla jako novodobého světce v český dějínách působí stejně zaujatě a nápadně jak nezaujatý Václav Moravec v jeho Otázkách," mínil také již zmíněněný horskejvlk.

Dva zastánce si film přece jen našel. Tunri se ptal, zda bude mít film pokračování a stani pak reagoval na recenze, které četl ještě před filmem: „Nyní, po jeho zhlédnutí, mohu zodpovědně říci, že ta hodnocení a recenze sem píšou zřejmě nějací ‚uhrovití mladíci‘ extremisticky-levicového zaměření, mající za vzor Che Guevaru, Stalina, Gottwalda, Kim Čong-ila, starýho Grebeníčka a Putina. Za mě dobrý, nadprůměrný film. Dobrá režie. Výborný výkon A. Geislerové. Fenomenální a životní výkon V. Dvořáka,“ děkoval dotyčný tvůrcům.

Psali jsme: Chybí mi Havel, zneužili to. Co to z něj udělali... Advokátka se zhrozila Dagmar Havlová: Smutek zaháním prací. Lavičky se šíří do světa. Popelník vydražili za 6 tisíc dolarů „Vy mi vlastně říkáte, že jsem hloupá.“ Geislerová musí platit 24 tisíc. A byla poučena Zchudlá Aňa Geislerová se probrala. Vzteklá, že na ni kašlou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.