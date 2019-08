Generál Blaško naložil chvilkaři Minářovi: Co je to za individuum? To máme z přehnané humanity

Jeden ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz se generála Blaška zeptal, co si myslí o tom, že Mikuláš Minář na akci Milionu chvilek pro demokracii roztrhl Ústavu, neboť chtěl dát najevo, že ji prezident Miloš Zeman stejně pošlapává, takže vlastně kvůli hlavě státu ztratila na významu.

Blaško však tento počin popsal jinak.

„Jaký chcete ještě jiný důkaz o tom, co je to za individuum, které nemá úctu před ničím a dovoluje si mluvit jménem většiny občanů, poučovat o tom, co je demokracie. Je známo z historie, aby si někdo dovolil roztrhat základní zákon? Kam až jsme to dospěli? Dovolil by si to tento hlupák v zemi, která nemá ústavu, ale život je řízen podle svaté knihy? Okamžitě by ho roztrhali. To máme z té přehnané humanity, která mu v podstatě zaručuje beztrestnost. Tento akt ukazuje v plné nahotě, kdože to tu rozdmychává nenávist. Jsem zvědav, jak se k celé záležitosti postaví orgány činné v trestním řízení a naše justice,“ napsal Blaško.

Napsal také, že Věra Jourová už by v dalším funkčním období neměla být českou erokomisařkou. Je sice jedinou českou vážnou kandidátkou do Evropské komise, ale podle Blažka už v tomto orgánu nemá co dělat.

„Podle mého názoru by již neměla být eurokomisařkou, protože pro republiku neudělala nic, co slibovala před zvolením, a její projevy byly laděny spíše proti. Vzpomeňte jen její výplod o tom, aby děti nenechávaly důchodce vysedávat u počítačů. To opravdu nemáme nikoho jiného?“ zeptal se Blaško v narážce na tvrzení Jourové, že senioři mohou šířit řetězové e-maily plné polopravd i vyložených lží.

Zmínil i ochranu českých hranic. Zdůraznil, že na plnou ochranu hranic nemá český stát kapacity. Ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi vyčetl, že bezpečnost českých občanů je mu v podstatě lhostejná.

„Hranice bez plotu nelze neprodyšně uzavřít, na to nemáme síly, a nemá je ani Německo. Hamáčkovi jsme naprosto ukradení do chvíle, než si dovolíme vyjádřit se k migrantům, v ten moment je použito ‚předsudečné nenávisti‘ a dotyčný je stíhán, vláčen bahnem. Příkladů je z poslední doby mnoho, jeden za všechny: případ poslankyně za SPD, která si dovolila hovořit o invazivních organismech, ať rostlinného, tak živočišného původu. Proč lžou? Protože kdyby tak nečinili, museli by přiznat, že pravdu má SPD,“ zdůraznil Blaško.

Nakonec se vyjádřil k otázce, zda by ministrem obrany České republiky měl být civilista, nebo voják.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já bych to řekl asi tak. Voják je zvyklý na jiný způsob řešení problémů a každý na tomto postu by měl za chvíli problémy, a než by se je naučil překonávat, jistě by ho premiér odvolal. Spíše bych byl pro, aby jeho nejbližší spolupracovníci byli bývalí vojáci a mohli mu fundovaně dávat návrhy. Na druhou stranu je nutné si položit otázku, proč MZ musí řídit doktor, min. spravedlnosti musí řídit člověk s právnickým titulem a obranu kdekdo, třeba i s ‚modrou knížkou‘?“ zeptal se.

Psali jsme: Generál Blaško vyjel kvůli Rusku: „O tohle se starejte!“ A TOPka udeřila na Zemana. Přituhuje ,,Z roku 89 je hromada hnoje.” Generál Blaško o Havlovi či ,,žbleptech” Jourové. Hledejte viníky, vyzývá Landsmanšaft. Reparace. Bude mela, varuje europoslanec Blaško Jako nacisté! Peszynského neziskovka se vztekala, někteří europoslanci odmítli projevit úctu „hymně EU“. Máme VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp