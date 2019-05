Generál se chytá za hlavu nad zpackaným americkým transportem. Přesně tímhle armáda štvala lidi za komunistů

Konvoje amerických vojáků, kteří jedou na cvičení do Rumunska a Maďarska, již opustily Česko. Části konvoje však ve čtvrtek způsobily velké komplikace na dálnici D1. Cesta z Prahy do Brna se kvůli tomu řidičům protáhla až o několik hodin. Premiér Andrej Babiš to označil za krizovou situaci a kriticky se vyjádřil i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který pro Českou televizi uvedl, že „velmi vážně selhala organizace přesunu“, informoval server Novinky.cz.

Američtí vojáci měli podle plánu vyrážet od středečních 19 hodin ve 14 proudech v hodinových rozestupech. Ve čtvrtek dopoledne ale ucpali D1, protože konvoj jede po dálnici pomalu, což působilo problémy hlavně v opravovaných úsecích v zúžení. Pět konvojů nakonec muselo být přes den z dálnice staženo. Znovu se rozjely až večer, když se doprava na silnicích uklidnila.

Šedivý celou situaci, která silně zkomplikovala dopravu na D1 označil za velkou chybu. „Pokud by se to opakovalo, tak průjezd amerických vozidel by vytvořil stejně nepříznivou situaci mezi civilními obyvateli, jako tomu bylo v 70. a 80. letech, kdy Čs. lidová armáda prováděla přesuny podobným způsobem a obtěžovala lidi podobným způsobem, jako se to teď stalo,“ uvedl.

Zdůraznil, že je důležité, aby části konvoje projížděly v přesný čas kontrolními místy. „Pokud se tak nestane, musí se situace okamžitě řešit,“ dodal Šedivý, který je přesvědčen, že v tomto případě nebyla provedena rekognoskace terénu, jinak by organizátoři zjistili, že je nešťastné řešení pouštět na opravovanou D1 proudy bojových vozidel, která jsou širší než nákladní auta a mají horší manévrovatelnost.

„České orgány selhaly, tady není žádná výmluva,“ konstatoval Šedivý na závěr s tím, že se mělo změnit plánování, nebo přesun měl být po jiné trase, která měla být připravena, jako tomu bylo v minulosti.

