Geopolitický analytik z Ruska: Myšlenka liberalismu je již definitivně překonaná

27. června poskytl Vladimír Putin britskému deníku The Financial Times rozsáhlý rozhovor, který se stal významnou událostí uplynulého týdne. Obzvláštní pozornost vyvolaly publikované myšlenky Vladimíra Putina o liberalismu. Prezident Ruska rozvířil, mnohdy hysterickou, diskuzi napříč politickým spektrem a mnohými státníky. Nám se ozval geopolitcký analytik z Ruska Marek Kyncl, podle kterého se tím pouze potvrdila nosná myšlenka Putinova rozhovoru, totiž, že liberalismus je hypertrofován a jeho nositelé vytěsnili ze společenského života kritickou diskuzi a oponentní názory.

Kyncl uvedl, že jako první ostře kritizoval Putinovy myšlenky předseda Evropské rady Donald Tusk se slovy: „…. Narozdíl od prezidenta Putina považuji za přežité autoritářství, kult osobnosti a vládu oligarchů. Kdo říká, že liberální demokracie je přežitek, říká zároveň, že přežitkem jsou svobody, právní stát a lidská práva.“

Ke kritice se přidal i hlavní kandidát na post britského premiéra Boris Johnson s názorem, že: „Liberalismus žije a vytváří blahobyt, který byl nemyslitelný pro jakékoliv předcházející pokolení. Existují země, kde je kapitál koncentrován v rukách oligarchů, kde zabíjejí novináře, kde si třetina obyvatel ročně nemůže dovolit více než dva páry obuvi. V těchto zemích vytěsňují liberální hodnoty, které jediné jsou zárukou pokroku a prosperity“.

„K ostré kritice Vladimíra Putina se vzápětí chórem přidala většina západních médií, která se ovšem až příliš hystericky soustředila na vyjádření nesouhlasu, a nikoliv na konstruktivní polemiku s Putinovými názory, jež by byla mnohem užitečnější. Vladimír Putin je mimořádně zkušeným politikem s vyspělou osobností. Nemusíme s ním souhlasit, nicméně je velmi přínosné mu pečlivě naslouchat. Pokud Vladimír Putin kritizuje negativní prvky státotvorné ideologie USA a EU, není na tom nic špatného, stejně tak jako je prospěšné, pokud od nás zaznívá konstruktivní kritika Ruska, jež rovněž trpí závažnými problémy. O některých problémech Ruska ostatně Putin hovořil v jiné části rozhovoru. Západní demokracii by zajisté bylo ku prospěchu, pokud by například Boris Johnson následoval Putinova příkladu a odhodlal se ke zdravé sebekritice britské demokracie a úcty k liberálním hodnotám. Tak například, pokud panu Johnsonovi leží na srdci počet párů obuvi, které si mohou ročně koupit obyvatelé Ruska, mohl by jim přispět tím, že vydá uprchlé zloděje a oligarchy, kteří v Anglii ukrývají peníze ukradené v Rusku, k trestnímu stíhání a nakradené peníze vrátí poškozeným obyvatelům Ruska,“ myslí si Kyncl.

K tomu, co řekl Vladimír Putin, je možné dodat mnohé. Jak ale uvádí Marek Kyncl: „Kořenem slova Liberalismus je latinský výraz „liber“, což znamená „svobodný“. Pokud jsme svobodní, je třeba si vyjasnit, čeho se naše svoboda týká. Pokud jsme se rozhodli se osvobodit od základů lidství a od povinností, které jsou s tím svázány, jako je obětavost, práce, výchova dětí, láska k vlasti a její obrana, přijde nepochybně doba, kdy bude nutné za tuto svobodu zaplatit vysokou cenu. Touto cenou bude existence našich národů a naší evropské civilizace. Jsem rád, že v čele Ruska dnes stojí muž jako Vladimír Putin, který má nejen odvahu, ale i schopnost a možnost vyslovit kritické myšlenky o naší společnosti. A budu rád, pokud v případě, kdy se naše evropská civilizace (opět) dostane na pokraj zániku, jako tomu bylo před 80 lety, bude existovat Rusko, které nám (opět) pomůže,“ uvedl analytik Marek Kyncl.

„Aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor, přináším přepis rozhovoru Vladimíra Putina, s nepatrnými úpravami, které nezasahují do smyslu a kontextu," uvedl pro ParlamentníListy.cz Kyncl. Videozáznam celého interview s hlavním redaktorem deníku The Financial Times si můžete poslechnout zde

Výňatek z interview Vladimíra Putina deníku The Financial Times 27. 6. 2019

„V USA a v Evropě je očividné odtržení zájmů elit od zájmů většiny obyvatelstva. Smysl existence libovolné vlády spočívá v tom, abychom pro lidi vytvářeli stabilní, bezpečné a předvídatelné prostředí pro život a aby lidé měli pozitivní očekávání. Současná podoba myšlenky liberalismu je dnes zcela překonaná. Dokonce i naši západní partneři přiznali, že některé její prvky jsou nerealistické, například multikulturalismus. Když vznikl problém s migrací, mnozí pochopili, že v tomto kontextu ideály liberalismu nefungují a že je nezbytné obrátit pozornost především k zájmům domácího (původního) obyvatelstva. Pochopitelně nelze zapomínat na lidi, kteří se ocitli v těžké situaci v důsledku různých politických událostí, ke kterým došlo v jejich zemích. Nyní se však nejedná o několik osob, ale o desítky a stovky tisíc, které přicházejí do zemí střední a západní Evropy a do USA. Donalda Trumpa lze kritizovat za jeho plán postavit zeď mezi Mexikem a USA a je možné, že je to zbytečné, nicméně Donald Trump je nucen s proudem migrantů a narkotik něco dělat. A nikdo jiný nic nedělá. Všichni kritizují, že jakékoliv opatření je špatné, ale konstruktivní řešení nikdo nenavrhuje. Řadoví obyvatelé USA, které tyto otázky znepokojují, oceňují, že Donald Trump hledá řešení. Hlasatelé liberálních myšlenek naopak nedělají nic a říkají, že současný stav je správný. Těmto lidem, sedícím v pohodlných kancelářích, nic nechybí. To samé však nelze říci o obyvatelích Texasu a Floridy, kteří se s migranty a tím, co přinášejí, každodenně setkávají. Podobně je tomu i v Evropě. Mluvil jsem s mnohými svými evropskými kolegy a ptal se jich, proč nemohou přijmout nějaká opatření a oni mi odpovídají, že nemohou, protože mají takové zákony. I Rusko má mnoho problémů v oblasti migrace. Máme (Rusko) otevřené hranice se zeměmi bývalého Sovětského svazu. Nicméně migranti z těchto oblastí alespoň mluví rusky. Podnikáme kroky k tomu, abychom v Rusku zavedli pořádek a pomáháme v zemích, odkud tito migranti přicházejí. Zpřísňujeme zákony, aby migranti, kteří k nám přijeli, byli nuceni dodržovat naše zákony a kulturní pravidla. Snažíme se dělat, co je v našich silách. Liberální myšlenky naopak vedou k tomu, že dělat není třeba nic. Zabíjej, znásilňuj a lup jak je libo, protože jsi migrant a je nezbytné chránit tvá práva. Avšak jaká práva? Pokud migrant porušil zákon, měl by nést následky.

Na druhou stranu jsou liberalismem potlačovány tradiční hodnoty. Nemáme nic proti lidem netradiční sexuální orientace. Ať žijí tak, jak považují za vhodné. Nicméně nelze znevažovat tradiční hodnoty, které vyznávají miliony lidí a je třeba brát ohled na děti.

Ze společnosti nelze vytěsňovat roli náboženství. Například Katolická církev má určité problémy. Ty jsou však určitými liberálními kruhy používány jako instrument ke zničení samotné katolické církve. To je nebezpečné. Všichni žijeme ve světě, který je založen na biblických hodnotách. Těmito hodnotami se řídí dokonce i ateisté. Tyto hodnoty jsou tradiční, stabilní a pro miliony lidí cennější než liberální myšlenky. Několikrát v historii došlo k tomu, že určitá ideologie došla do krajnosti a přestala existovat myšlenková různorodost. A to bylo vždy špatné. Dnes žijeme v období liberální diktatury. O některých otázkách nelze dokonce ani promluvit. Liberální ideologie má právo na existenci, ale nemá právo na absolutní dominanci.“

autor: Barbora Richterová