George Soros. Nové nařčení, které nikdo jen tak nesmete

Server Politico ve své analýze píše, že propalestinští protestující získali na svou stranu překvapivou podporu, kterou jsou největší dárci Bidenovy kampaně. „Některé z nejhlasitěji vystupujících skupin proti Bidenovi a Izraeli jsou financovány nadacemi spojenými s největšími jmény z demokratických kruhů,“ upozorňuje server.



Zatímco tak protiizraelští demonstranti na prezidenta USA pořvávají hanlivé výrazy včetně přezdívky „Genocida Joe“, chodí jim na to peníze od největších mecenášů Demokratické strany, mezi nimiž nechybějí ani známá jména, jakož spoluzakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese, finančníka George Sorose či Davida Rockefellera juniora.

Politico píše, že dva z hlavních organizátorů protestů na Kolumbijské univerzitě a v dalších kampusech – Jewish Voice for Peace a IfNotNow – jsou podporovány nadací Tides Foundation, která je financována demokratickým megadonátorem Georgem Sorosem a také nadací Billa a Melindy Gatesových.



„Dalším významným demokratickým dárcem, jehož filantropie pomohla financovat protestní hnutí, je David Rockefeller junior, který je členem správní rady Rockefeller Brothers Fund. V roce 2022 tento fond věnoval 300 tisíc dolarů nadaci Tides,“ píše dále server a dodává, že Rockefellerova nadace věnovala za posledních pět let téměř 500 tisíc dolarů organizaci Jewish Voice for Peace, která se výslovně označuje za antisionistickou.



Několik dalších skupin zapojených do propalestinských protestů pak podle analýzy podporuje nadace financovaná Susan a Nickem Pritzkerovými, dědici hotelového impéria Hyatt, kteří jsou zároveň rovněž podporovateli Bidena a mnoha demokratických kampaní. Například jimi podporovaná organizace The Climate Justice Alliance se měla účastnit zrovna propalestinských pochodů, při nichž se používala fráze „Genocida Joe“, opírající se do současného prezidenta USA.

Finance proudící na obě strany vyvolávají nemalou kritiku i uvnitř podporovatelů demokratů, kterým situace vadí čím dál víc s tím, jak se protestující, obsazující americké univerzity, stále častěji přiklánějí i k vykřikování antisemitských výroků a tvrdší rétorice. „Proč (Rockefellerův fond) poskytuje významné granty organizaci Jewish Voice for Peace, která ze strašlivých útoků ze 7. října obviňuje Izrael a Spojené státy, a nikoliv Hamás?“ ptá se například Elisha Wiesel, který předsedá Nadaci Elieho Wiesela a je jedním z podporovatelů demokratů.



Naráží tak na to, že peníze nejbohatších Američanů podporují organizace, které nevidí teroristický Hamás, ale místo něj po masakru z loňského 7. října uvádí, že je „zdrojem veškerého násilí izraelský apartheid a okupace – a spoluúčast Spojených států na tomto útlaku“.



Mezitímco Biden prohlašuje, že „ničení majetku není pokojný protest“, a obrací se proti způsobu demonstrací, jeho nejvlivnější podporovatelé peníze těm, proti kterým se americký prezident již veřejně ohrazuje, nadále posílají.

Podle prezidenta USA však již protesty dávno překonaly zákonnou mez. „Vandalismus, vniknutí na cizí pozemek, rozbíjení oken, zavírání kampusů, vynucování si zrušení výuky a promocí, nic z toho není pokojný protest,“ varoval.



Co přesně tak nyní Bidenova administrativa, která stojí proti protestujícím, napojeným na penězovody vlivných dárců americké Demokratické strany, udělá, je dle amerického deníku The Washington Post otázka dosti nelehká, jelikož z rozkolu uvnitř demokratů těží hlavně republikáni, kteří vidí ve vleklém řešení protestů náboje pro svou kampaň, v níž mohou demokraty před volbami spojit s chaotickými scénami, které se odehrávají po celých Spojených státech.



Televize Fox News si všímá, že se připravují bezpečnostní opatření i během letošního národního sjezdu Demokratické strany, který se bude konat letos v létě v Chicagu. Guvernér státu Illinois J. B. Pritzker poznamenal, že – přestože na univerzitních kampusech po celé zemi navzdory policejním zákrokům nadále zuří protiizraelské protesty – si nemyslí, že by byla situace nějak zvláště vyhrocená. „Nemyslím si, že by to letos v létě bylo lepší nebo horší,“ míní.

List The New York Post doplňuje, že někteří bohatí Američané jsou do protestů namířených proti Izraeli a zahraniční politice administrativy Joea Bidena zapojeni dokonce osobně, a přinesl zprávu, že jedním ze zatčených „násilných“ protestujících na protiizraelském protestu na Kolumbijské univerzitě byl podle newyorské policie privilegovaný dědic mnohamilionového reklamního impéria James Carlson.

Jeden z dědiců majetku významného reklamního manažera Richarda Tarlowa, který se nejvíce proslavil svou prací pro klienty z oblasti kosmetiky a módy včetně společností Revlon, Ralph Lauren a Neutrogena, měl být podle vysoce postaveného policejního zdroje listu „jedním z nejbrutálnějších vůdců“ nepokojů na Kolumbijské univerzitě.

