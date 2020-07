Google zakazuje počítačovou hru o atentátu na Heydricha. Vysvětlení: Zobrazuje odkazy na nacismus

Anketa Zaslouží si zesnulý Miloš Jakeš úctu? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 9661 lidí

Charles games, české herní studio a tvůrci historické hry Attentat 1942, která získala mnoho herních cen, se na twitteru postěžovali na přístup Googlu. Attentat 1942 je česká počítačová hra z roku 2017, která vypráví příběh nacistické okupace za 2. světové války z pohledu lidí, kteří válku zažili. Vývojáři se nyní snaží převést svoji hru na mobilní verzi, a tedy i umístit na Google play, tedy největší obchod určený pro hry s operačním systémem Android.

Upoutávka na hru Attentat 1942:

Na twitteru si herní studio stěžovalo na to, že jim Google odmítl umístit hru na obchod Google play, a to prý kvůli odkazům na nacisty. V e-mailu se psalo, že po dalším provedeném posudku došel Google k závěru, že aplikace Attentat 1942 nemůže být přístupna na Google play v zemích jako Německo, Rusko, Rakousko či Francie. Hra je tedy dle Googlu v těchto regionech zakázaná. A důvod zákazu? „Vaše aplikace například odkazuje k nacismu,“ znělo od Googlu. Od samotných německých regulátorů však orpávnění získali.

Fotogalerie: - Zastavte nezákonné odebírání orgánů

Psali jsme: Šéfka Googlu: Vzdělávat důchodce i děti! Filtrujeme, co lidé vidí. Člověk v tísni? Podporujeme. Češi, pozor...

„Po vší těžké práci, několika e-mailům, oprávnění od německých regulátorů jsme frustrováni. Jak máme udělat historicky přesnou hru o hrůzách z 2. světové války bez nacistů? Nevíme,“ zareagovalo studio na twitteru 17. července.

Google rejected Attentat 1942 due to Nazi references. After all the hard work, multiple e-mails, approval by German regulators, we're frustrated. How we're supposed to make an historically-accurate game about WW2 horrors without Nazis? We don't know. A thread. #indiegame #gamedev pic.twitter.com/iurQOzpvZd