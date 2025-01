Green Deal a zbrojení? Unijní země mají velký problém, spočítal ekonom

Philipp Heimberger upozorňuje, že cíle Evropské unie si odporují a buď se bude investovat do zelené transformace a zbrojení, nebo se bude snižovat zadlužení jednotlivých zemí, ale dohromady to není možné.

„Není jasné, jak mají národní vlády v EU dosáhnout rovnováhy: zvýšit vojenské výdaje a veřejné výdaje na klima a digitalizaci a zároveň dosáhnout primárních fiskálních přebytků ve střednědobém horizontu, aby splnily nová fiskální pravidla EU,“ říká analytik z Vídeňského ústavu pro mezinárodní studia.

It is unclear how national governments in the EU are supposed to square the circle: to ramp up military spending and public expenditures on climate and digitisation while at the same time achieving primary fiscal surpluses over the medium run to meet new EU fiscal rules.