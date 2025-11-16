Gregor terčem útoku. Kvůli mikině

16.11.2025 21:31 | Monitoring

Poslanec Motoristů Matěj Gregor si oblékl mikinu. S obrázkem gay umělce. A dostal pořádně vynadáno.

Foto: Screen facebook Matěje Gregora
Popisek: Gabriela Sedláčková a Matěj Gregor v mikině

Mladý poslanec Motoristů Matěj Gregor si oblékl světlou mikinu s obrázkem z pera Keitha Haringa – otevřeně gay umělce s HIV, který zemřel v roce 1990. Bylo mu 31 let. Na to, co si oblékl poslanec Gregor, upozornil aktivista a bloger Jiří Hrebenár.

„Mládež Motoristů pod jeho vedením použila v přihlášce kolonku ‚pohlaví: muž, žena, psychická porucha‘, což je otevřené znevažování trans a nebinárních osob. I proto je tragikomické, když se ten samý Gregor směje z fotky v mikině s ikonickým motivem Keitha Haringa – otevřeně gay umělce a symbolu LGBT práv, tedy přesného opaku všeho, proti čemu Motoristé pod jeho hubenou ‚kulturní válkou‘ tak urputně kopou,“ napsal Hrebenar na sociální síti X.

Matěj Gregor se nechal vyfotit v mikině s postavičkou a srdcem v rukou.

Hrebenar k tomu doplnil, že Gregor v rámci Generace Motor čili mladých Motoristů vyslovuje názory, s nimiž by Haring nesouhlasil. Právě těmto názorům osobně vzdoroval svým uměním v 80. letech minulého století.

„Byl liberálem a nesnášel přesně tu politiku, kterou Gregor zosobňuje a propaguje,“ zdůraznil Hrebenar.

 

 

Na počátku roku 2025 se Gregor v podcastu FLOW za zmíněný dotazník omlouval intersexuálům. Netajil se však tím, že transgender ideologii považuje za nebezpečnou.

„Transgender je ideologie, kterou vnímám jako nebezpečnou. Dokazuje to i fakt, že hodně lidí toho pak lituje, když se nechají předělat. Není normální se v patnácti letech předělávat a my jsme chtěli toto téma vnést do veřejné debaty,“ uvedl Gregor ve FLOW.

Zdroje:

autor: Miloš Polák

