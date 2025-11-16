Gregor terčem útoku. Kvůli mikině

Mladý poslanec Motoristů Matěj Gregor si oblékl světlou mikinu s obrázkem z pera Keitha Haringa – otevřeně gay umělce s HIV, který zemřel v roce 1990. Bylo mu 31 let. Na to, co si oblékl poslanec Gregor, upozornil aktivista a bloger Jiří Hrebenár.
Matěj Gregor se nechal vyfotit v mikině s postavičkou a srdcem v rukou.
Hrebenar k tomu doplnil, že Gregor v rámci Generace Motor čili mladých Motoristů vyslovuje názory, s nimiž by Haring nesouhlasil. Právě těmto názorům osobně vzdoroval svým uměním v 80. letech minulého století.
„Byl liberálem a nesnášel přesně tu politiku, kterou Gregor zosobňuje a propaguje,“ zdůraznil Hrebenar.
Gregor zastává jasně homofobní, transfobní a krajně pravicové nenávistné postoje.— Jiří Hrebenar (@gisat) November 16, 2025
Mládež Motoristů pod jeho vedením použila v přihlášce kolonku „pohlaví: muž, žena, psychická porucha“, což je otevřené znevažování trans a nebinárních osob
I proto je tragikomické, když se ten… pic.twitter.com/GHJPOBKaWt
Na počátku roku 2025 se Gregor v podcastu FLOW za zmíněný dotazník omlouval intersexuálům. Netajil se však tím, že transgender ideologii považuje za nebezpečnou.
„Transgender je ideologie, kterou vnímám jako nebezpečnou. Dokazuje to i fakt, že hodně lidí toho pak lituje, když se nechají předělat. Není normální se v patnácti letech předělávat a my jsme chtěli toto téma vnést do veřejné debaty,“ uvedl Gregor ve FLOW.
autor: Miloš Polák