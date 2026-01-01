Novoroční signál Petra Fialy: Chceme silnou a nezávislou Evropu

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Vážení přátelé, rád bych vám do nového roku popřál několik důležitých věcí. Především přeji hodně zdraví, vám i vašim blízkým, protože to je nakonec to nejdůležitější. Za druhé vám přeji úspěšný rok. Ať se vám daří vše, do čeho se letos pustíte. A za třetí bych rád popřál celé naší zemi, aby všemi nástrahami letošního roku prošla bezpečně a se ctí. Sami víte, že svět kolem nás je nebezpečnější a čím dál víc nestabilní a že je v něm plno hrozeb, o nichž si řada lidí ještě před pár lety myslela, že patří už jenom do historie. K tomu, abychom tyto výzvy jako Česká republika úspěšně zvládli, potřebujeme politiky, kteří rozumějí mezinárodní politice, jsou odvážní a vyznávají hodnoty, kterými se také řídí,“ uvedl bývalý předseda vlády.
Vážení přátelé, rád bych vám do nového roku popřál několik důležitých věcí. :-) pic.twitter.com/89wMmC3vgY— Petr Fiala (@P_Fiala) January 1, 2026
Je třeba mít vizi, odvahu, smysl pro dodržování hodnot a pevný charakter
Fiala ve svém projevu ostře vystoupil proti politickému stylu založenému na emocích a mediálních výkřicích. „Nelze úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií nebo kramářským kšeftováním, nebo dokonce záměrným zavíráním očí před riziky, která nám i celé Evropě hrozí v těchto obtížných dobách,“ řekl expremiér.
Klíčem k národní bezpečnosti je podle lídra ODS aktivní diplomacie a úzká koordinace s evropskými partnery. Fiala deklaroval, že v roce 2026 je v bytostném zájmu České republiky, aby byla Evropa silná a nezávislá. Toho lze podle něj dosáhnout pouze zodpovědným přístupem, odvahou k investicím do budoucnosti a schopností činit správné kompromisy v pravý čas.
„Také se tomu říká umění diplomacie, a proto nám všem přeji, aby současní představitelé České republiky v roce 2026 dokázali správně používat právě toto umění diplomacie. Nebude to jednoduché, protože k tomu je třeba mít vizi, odvahu, ale i smysl pro dodržování základních hodnot a také pevný charakter. Ale jen tak si budeme moci za 12 měsíců říci, že rok 2026 byl pro nás občany České republiky po všech stránkách úspěšný. Šťastný nový rok a vše dobré v roce 2026,“ popřál závěrem Fiala.
