Novoroční signál Petra Fialy: Chceme silnou a nezávislou Evropu

01.01.2026 14:36 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Expremiér Petr Fiala (ODS) zveřejnil na sociálních sítích své novoroční poselství pro rok 2026. V projevu zdůrazňuje především potřebu stability v nebezpečném světě, nutnost investic do obrany a varuje před politikou prázdných gest, která podle něj ohrožuje národní zájmy.

Novoroční signál Petra Fialy: Chceme silnou a nezávislou Evropu
Foto: Repro Petr Macek, YouTube
Popisek: Petr Fiala

 Bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS) zahájil svůj proslov k občanům tradičním přáním pevného zdraví a osobních úspěchů. Hlavní část svého sdělení však věnoval geopolitické situaci a roli České republiky v mezinárodním společenství. Podle Fialy prochází svět obdobím rostoucí nestability a hrozeb, které dříve mnozí považovali za minulost.

„Vážení přátelé, rád bych vám do nového roku popřál několik důležitých věcí. Především přeji hodně zdraví, vám i vašim blízkým, protože to je nakonec to nejdůležitější. Za druhé vám přeji úspěšný rok. Ať se vám daří vše, do čeho se letos pustíte. A za třetí bych rád popřál celé naší zemi, aby všemi nástrahami letošního roku prošla bezpečně a se ctí. Sami víte, že svět kolem nás je nebezpečnější a čím dál víc nestabilní a že je v něm plno hrozeb, o nichž si řada lidí ještě před pár lety myslela, že patří už jenom do historie. K tomu, abychom tyto výzvy jako Česká republika úspěšně zvládli, potřebujeme politiky, kteří rozumějí mezinárodní politice, jsou odvážní a vyznávají hodnoty, kterými se také řídí,“ uvedl bývalý předseda vlády.

 

 

Je třeba mít vizi, odvahu, smysl pro dodržování hodnot a pevný charakter

Fiala ve svém projevu ostře vystoupil proti politickému stylu založenému na emocích a mediálních výkřicích. „Nelze úspěšně hájit zájmy naší země a jejích občanů jenom prázdnými gesty, protestními výkřiky do médií nebo kramářským kšeftováním, nebo dokonce záměrným zavíráním očí před riziky, která nám i celé Evropě hrozí v těchto obtížných dobách,“ řekl expremiér.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Klíčem k národní bezpečnosti je podle lídra ODS aktivní diplomacie a úzká koordinace s evropskými partnery. Fiala deklaroval, že v roce 2026 je v bytostném zájmu České republiky, aby byla Evropa silná a nezávislá. Toho lze podle něj dosáhnout pouze zodpovědným přístupem, odvahou k investicím do budoucnosti a schopností činit správné kompromisy v pravý čas.

„Také se tomu říká umění diplomacie, a proto nám všem přeji, aby současní představitelé České republiky v roce 2026 dokázali správně používat právě toto umění diplomacie. Nebude to jednoduché, protože k tomu je třeba mít vizi, odvahu, ale i smysl pro dodržování základních hodnot a také pevný charakter. Ale jen tak si budeme moci za 12 měsíců říci, že rok 2026 byl pro nás občany České republiky po všech stránkách úspěšný. Šťastný nový rok a vše dobré v roce 2026,“ popřál závěrem Fiala.

Zdroje:

https://t.co/89wMmC3vgY

https://twitter.com/P_Fiala/status/2006612746985779615?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

diplomacie , Fiala , ODS , zahraniční politika , novoroční přání

Diskuse obsahuje 48 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

