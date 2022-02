Gregorová hájila Green Deal: Máme šanci změnit ekonomiku

reklama

Jedním z velkých témat českého předsednictví EU bude podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) právě Green Deal. „Bude to zásadní téma pro všechny předsedající státy na několik let dopředu. To je tak obrovský pokus transformovat ekonomiku a společnost, tak nebezpečná věc, která nás může dostat i mnoho let zpátky a může znamenat tak obrovské ekonomické ztráty, že se tím zabývat musíme a musíme dělat všechno pro to, aby se ta jednotlivá opatření na nás podepisovala co nejméně,“ prohlásil Skopeček.

S tím ale nesouhlasila Markéta Gregorová, která to spíše vidí jako obrovskou výzvu a šanci. „Green Deal má v Česku neoprávněně obrovsky špatnou pověst. Protože když o tom budeme mluvit jako o nějakém nebezpečí, tak se toho budou lidé bát. Ale ona je to výzva, navíc přicházející v docela správně nastavený moment, kdy covid zastavil ekonomiku a teď máme možnost to nějakým způsobem restrukturalizovat na udržitelnější verzi,“ snažila se vysvětlovat europoslankyně.

„A co se týká toho předsednictví, to není jen o povinnostech, ale ta předsednická země má opravdu možnost vytahovat jakákoliv témata, na která si vzpomene, a to si pak může snažit vyjednávat,“ dodala Gregorová, se kterou ale souhlasil jen moderátor Jaromír Soukup.

Zelené snahy EU jsou totiž podle Skopečka zbytečně drastické, ačkoliv v zásadě celosvětově příliš nic nezmění. „Když se na to podíváte řečí čísel, státy Evropské unie jsou zodpovědné asi za 8 % celkové světové emise CO2, takže i když si tady dneska řekneme, že začneme chodit pěšky a nebudeme svítit elektřinou, tak ovlivňujeme jen necelých 10 % z té planety. A to navíc ještě mnohem méně z toho spadá do kategorie výfuků automobilů a my si tady kvůli tomu budeme devastovat zásadní průmyslové odvětví, na kterém Evropa vyrostla?“ ptal se Skopeček.

„Je to masochismus a podle mě navíc teď absolutně není vhodná doba, protože lidi jsou hotoví z covidu a my jim tady najednou třeba budeme zakazovat spalování dřeva v kotlech a krbech. To je přece absurdní,“ přidal se poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO.

Nacherův argument ale pirátskou europoslankyni řádně popudil. „Prosím vás, jak jste na tohle přišel? To je přesně další z mnoha dezinformací, která se někde objeví v médiích, a vy s tím pak pracujete a strašíte lidi. To bylo někde v Anglii na venkově, kde tamní obec uvažovala, že tohle zakáže, ale opravdu to nebylo na úrovni Evropské unie. Takže milí diváci, nebojte se, nikdo vám nezakáže topit dřevem,“ ubezpečovala Gregorová.

Dalším velkým tématem, kde Gregorová názorově bojovala proti přesile, se stalo očkování a restrikce proti koronaviru. „Primárně bychom se měli bavit o očkování spíše než o těch opatřeních. Protože jedna věc je zvyknout si, že tady ten koronavirus už vždycky bude, a druhá je zamezit tomu, aby se na něj umíralo. Přece jsme si taky neřekli, že tady máme dětskou obrnu a musíme s ní žít, a tak prostě pár desítek dětí ročně zemře, tak se s tím smiřme. Ne, my jsme přijali povinné očkování, a tím tu nemoc máme pod kontrolou,“ obhajovala očkování europoslankyně, která vidí chybu zejména ve špatné informovanosti.

„Jelikož to očkování nebylo dostatečně vysvětleno, tak se na tom tématu radikalizovala společnost. Byla kolem toho kampaň Tečka, konec. Jenže ono nic neskončilo a jsou problémy, protože kampaň byla špatná, to očkování nemělo zařídit konec, to byl nesmysl. Stejně jako nezvládnutý boj s dezinformacemi, a proto to dopadá těmi demonstracemi a šibenicemi,“ poukázala na nedávné demonstrace při hlasování o novele pandemického zákona.

