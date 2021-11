Gretu trefí: Čína trhá rekordy v uhlí. Ostatní? Jak když plivne

Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5240 lidí Dle článku BBC je Čína prozatím největším znečišťovatelem v tomto ohledu, do ovzduší vypouští celkem 28 % všech emisí uhlíku. Čínské emise by měly kulminovat před rokem 2030.

V Glasgowě momentálně probíhá světová konference OSN o změně klimatu, která má skončit 12. listopadu. Ovšem zatímco světoví státníci a osobnosti diskutují, Čína dle zpravodaje agentury Bloomberg Javiera Blase dosáhla nového rekordu. Za jeden den vytěžila 11,93 milionu tun uhlí, což je „nejlepší“ výsledek za několik let. Dle webu Asia Financial se Peking snaží pokrýt nedostatek zásob ještě před zimou. Nárůst může souviset s tím, že Čína nedávno zažila výpadky energie, které ohrožovaly výrobu.

Blas tento výsledek srovnává s firmou Glencore, která je jednou z největších, pokud jde o těžbu přírodních zdrojů včetně uhlí. „V současné době Čína za devět dní vyprodukuje tolik uhlí, co firma Glencore za rok.“ A dodává, že mimo Čínu a Indii je Glencore jedním z největších producentů uhlí na trhu. Dle měřitele světových údajů Worldometer pak Čína za rok vyprodukuje stejné množství uhlí, jako devět dalších největších světových producentů dohromady, více než pětkrát více než druhá Indie.

To put that into some context: at the current rate, China produces as much coal **every 9 days** as Glencore does in **a full-year**. Outside China and India, Glencore is one of the world's largest coal miners. #COP26