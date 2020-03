Guvernér ČNB Rusnok v rozhlase: Zásah koronaviru bude prostě velký. Takže...

reklama

„Všechno ukazuje na to, že ten zásah do ekonomiky bude prostě velký, a my musíme v rámci možnosti předvídat, co bude za rok, za rok a půl. My bohužel vidíme, že ten rok 2020 bude hodně jiný, než jsme si mysleli na jeho počátku,“ upozornil Rusnok hned na úvod. „Nejrealističtější scénáře jsou bohužel ty pesimistické a ty říkají, že pokles ekonomiky bude o pět, ale možná také o více procent.“

Podle jeho názoru není na co čekat. Proto ČNB snížila úrokové sazby o tři čtvrtě procentního bodu. Současně ČNB bankám dovolila, aby po 1. dubnu využily část svých povinně držených rezerv na krytí úvěrů a ztrát. České banky prý dnes mají obstojné rezervy, ale rozhodně je třeba počítat s tím, že o část z nich přijdou.

Rusnok věnoval pozornost i klientům bank. ČNB prý vede s bankami debaty o tom, aby klientům ulevily, pokud nebudou lidé zvládat splácet své závazky. „A odezva je pozitivní, protože banky si velice dobře uvědomují, že si musejí udržet své klienty, že by pro ně bylo nezodpovědné o ty klienty přijít,“ uvedl Rusnok.

Podle guvernéra ČNB je však také třeba počítat s tím, že se situaci pokusí zneužít i lidé, kteří si udrží práci a mohli by splácet své závazky beze změny.

A netroufl si současné vládě dávat žádné rady, co by měla dělat. „Nechtěl bych se stát nějakým laciným rádcem. Vláda dělá, co může, i když každý dělá nějaké chybičky. Jde o to, aby se tyto chyby nekumulovaly, a zdá se, že to se u nás neděje,“ uvedl Rusnok.

Psali jsme: Václav Klaus bez roušky a on-line pronesl silné varování studentům: V EU dojde po koronavirové krizi... Greta vytočila doběla senátora: Klima se teď neřeší a tak přispěchala s tvrzením, že se nakazila koronavirem. Asi, netestovali ji! 500 mrtvých denně kvůli koronaviru? O tom by média psát neměla, volá prezident cestovního ruchu Televarieté, Menšík, Bohdalová... ČT pustila seniorům v karanténě speciální kanál. A už sklízí recenze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.