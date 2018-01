Guvernér Rusnok jasně: Zeman je pro mě jasná volba, je to jistota

Dnes odpoledne vypukne v Česku druhá přímá volba prezidenta. Lidé v ní rozhodnou o tom, zda na Hradě zůstane Miloš Zeman. O tom, že ho svým hlasem podpoří, je rozhodnutý i guvernér České národní banky a bývalý úřednický premiér Jiří Rusnok. „Znám ho mnoho let a je to jistota,“ vysvětlit své rozhodnutí v pořadu Výzva na seznamzpravy.cz.

Jiří Rusnok potvrdil, že volit určitě půjde, jestli tak učiní v pátek, nebo v sobotu, zatím neví. Vyvrátil, že by jeho volbu ovlivňovalo to, co říkají prezdientští kandidáti o měnové politice a centrální bance. „Podle toho se nerozhoduji, v mém případě je zřejmé, že budu volit pana Zemana. Znám ho opravdu mnoho let, vím, co od něj mohu očekávat, a to je pro mě hlavní jistota,“ zkonkretizoval své rozhodnutí.

O jiném kandidátovi prý Rusnok ani neuvažoval, důvodem je, že s nimi má nedostatečnou osobní zkušenost. „Nemám s nimi takovou zkušenost a člověk u nich neví. Obecně pro centrální banku, ať už bude zvolen kdokoliv z kandidujících, neočekávám žádnou změnu ani problém. Náš model silné nezávislosti centrální banky se už historicky osvědčil a fungoval, ať už byl prezident kdokoliv,“ řekl a dodal, že prezidentská volba jej v tomto směru nechává v klidu.

„Prezidentská kampaň kandidátů je vždy taková všeobjímající. Názor kandidátů na měnovou politiku je jen malý výsek ze všech kompetencí prezidenta a já preferuji Miloše Zemana, protože jeho postoje lze předvídat v mnoha věcech,“ zopakoval na závěr.

autor: nab