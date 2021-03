Hádka o očkování: Kuba a šéf praktických lékařů o „jhu krajských koordinátorů“

reklama

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky spolupráce ohledně očkování probíhá, ale zatím dost drhne. „Stoprocentně jsou preferována očkovací centra před očkováním pacientů u praktických lékařů,“ míní. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba však oponuje. „Spolupráce probíhá, je to určitě v každém kraji jiné, vůbec bych nesouhlasil s tím, že se preferují očkovací centra. Myslím si, že úkolem nás všech je očkovat vždycky všechny občany v tom kraji. Děláme pro to maximum, jsem schopný to tady doložit na číslech. Rozhodně musím mluvit za Jihočeský kraj, neumím obhajovat jiné kraje, ale my s našimi jihočeskými praktickými lékaři spolupracujeme, dohodli jsme se, jak postupujeme. To, že je málo vakcín AstraZeneky, která patří do ordinací praktických lékařů, to je faktem. To je jasné, ale to není chyba krajů,“ podotkl Kuba.

A jaký by měl být podle Šonky průběh očkování? „Kdybychom žili v ideálním světě a byl dostatek vakcíny, tak by to bylo tak, že praktický lékař si jako jinou vakcínu – například proti chřipce – objedná pro svoje pacienty, naočkuje je – a ve chvíli, kdy tu vakcínu vykáže, tak si objedná další. Máme zatím nedostatek vakcín. Praktický lékař tak sice dostává vakcíny od distributora, ale na začátku toho řetězce vždy stojí krajský koordinátor očkování, který rozhodne, kolik z těch vakcín AstraZeneca si nechá v kraji pro očkovací centra a kolik dá praktickým lékařům,“ poznamenal Šonka. A právě na to si Šonka stěžuje, že v Jihočeském kraji AstraZeneku zatím praktičtí lékaři nedostali.

Neměli by tak v Jihočeském kraji být více zapojení praktici do očkování? „Bylo by dobře, kdyby pan doktor spíš než soutěžit mezi praktiky a kraji přemýšlel, jak co nejrychleji naočkovat všechny, kteří to potřebují. My jsme v pátek poslali všem našim praktikům informaci, že mají připravenou tu vakcínu. Dneska si ji vyzvedávají a naočkují ji. My máme v téhleté chvíli, jsme dostali tři tisíce dávek, více než polovina jde mezi praktiky, a to proto, že my ještě potřebujeme doočkovávat v našich očkovacích centrech skupiny, pro které tuhletu vakcínu potřebujeme, z původních – a jak říkal pan doktor Šonka, že se přihlásí úplně všichni, tak my máme 350 praktiků, přihlásilo se jich 230, v té první vlně si jich požádalo 128, to znamená, že my dělíme tuhle vakcínu mezi praktiky. A dělíme ji racionálně. A to proto, že já si myslím, že v téhleté chvíli to není o tom, aby praktik očkoval úplně kohokoliv. Praktici by nám v téhle chvíli měli pomoct doočkovat osmdesátníky, kteří se z nějakého důvodu nedostali do očkovacího centra. Nemohli, jsou imobilní a tak dále. Proto i my jsme rozdělovali v kraji tu vakcínu tak, abychom ji dávali třeba praktikům, kteří ordinují v oblastech, které jsou hůře pro ty seniory dostupné do těch okresních měst,“ podotkl Kuba.

„Děláme pro očkování maximum. Kdyby u nás v kraji ležely nějaké nevyočkované dávky, tak bych tomu rozuměl, ale jsme jako kraj dlouhodobě na špici, a kdykoliv sem dorazí vakcíny, tak jsou ve velmi krátké době vyočkované a každý si to může ve veřejných zdrojích dohledat,“ dodává Kuba.

Šonka ale nadále trvá na tom, že klíčovým problémem není jen nedostatek vakcín, ale zejména jejich organizace a distribuce. A na AstraZeneku a její distribuci čeká i Kuba.

„Očkování není jen vpíchnutí injekce. Je to zátěž. S tím praktici možná nepočítají, a to nemyslím ve zlém. Zatím podle dodávek AstraZeneky bude senior rychleji naočkován v očkovacím centru, protože holt chodí víc Pfizerů. Ale může přijít doba, kdy bude rychlejší praktický lékař. Má to svůj vývoj,“ dodává také Kuba. Proti tomu opět vystupuje Šonka, který doufá, že praktici se od dubna vymaní zpod jha krajských koordinátorů a vše se zrychlí.

