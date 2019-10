Halík není žádný lékař, šíří o mém zdraví lži! Zeman se rozpálil u Soukupa. Znovu to pak tvrdě schytal i šéf BIS

Prezident Miloš Zeman se pustil do okomentování událostí uplynulého týdne, které nejvíc rezonují v české společnosti. Ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem tentokrát s moderátorem Jaromírem Soukupem hovořili například na téma prezidentova zdravotního stavu. „Halík šíří lži o mém zdraví,“ řekla hlava státu. Došlo i na téma korupce, kterou řada lidí považuje v Česku za jeden z nejzávažnějších problémů, a následnou kritiku ředitele Bezpečnostní informační služby, který by se měl věnovat právě korupci, a ne „honění špionů“.

V samém úvodu pořadu prezident Miloš Zeman považoval za velmi důležité oznámit, že na základě lží, které o jeho zdravotním stavu šíří kněz Tomáš Halík, nemocnice, kde byl hospitalizován, zveřejnila jeho zdravotní dokumentaci. „Nechci nikoho urážet, ale kněz Halík oznámil, že jsem těžce nemocný. Není to žádný lékař, nikdy mě nevyšetřoval a lže. To, co zveřejní o mém zdravotním stavu nyní nemocnice, je odpovědí na tyto jeho lži,“ zdůraznil.

Ve čtvrtek večer Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) pak skutečně informovala, že se zde prezident léčil a po propuštění stále léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou.

Zeman označil za hyenismus, že se mezi novináři šířila zpráva, že z nemocnice vůbec neodejde. „Když jsem nemocnici v neděli v klidu opustil, byli zklamaní,“ podotkl. Vyvrátil i další fámu o tom, že 28. října oznámí svou rezignaci. „Nevidím k tomu důvod. Kvůli bolavým nohám se nerezignuje,“ konstatoval prezident a podotkl, že přece netvrdí, že je kompletně zdráv, což je ve věku 75 let málokdo.

Moderátor Jaromír Soukup se pak zastavil u výzkumu, který ukázal, že pouze 36 procent Čechů starších 40 let je spokojeno s polistopadovým vývojem. Prezident proto má pochopení, především proto, že se zde objevují různé korupční skandály a tunelování. Připomněl, že to je i důvod, proč odmítl udělit titul generála řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi.

„Říkal jsem Babišovi, ať se Koudelka raději místo fiktivního honění ruských a čínských špionů zaměří na ekonomickou kriminalitu v Česku,“ řekl Zeman s tím, že pak by byl konečně užitečný. Nelíbí se mu, že se BIS ve své výroční zprávě věnuje v 90 procentech ruským a čínským špionům místo sledování korupčních kauz.

Připomněl kauzu OKD. „Tato kauza je evidentní případ tunelování a zřejmě i korupce. Vyšetřovalo se to jakou dobu, ale všichni jsou osvobozeni, všichni jsou čistí a nevinní jak lilie. Potřebovali bychom dokončit i případ a la David Rath,“ uvedl některé z nejviditelnějších případů, kvůli kterým lidé považují korupci za závažný problém.

Mimo jiné prezident upnul pozornost na státní rozpočet. Ve středu přišel podpořit návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny. Vláda označuje rozpočet za prorůstový, na to ale Zeman namítl, že prorůstový by mohl být ještě více. „Základním faktorem růstu ekonomiky jsou investice,“ míní prezident, který ve Sněmovně promluvil o řadě věcí, se kterými nesouhlasí, tou nejčastější z jím zmiňovaných jsou například daňové výjimky.

