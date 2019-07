Halíkův souputník zaútočil na prezidenta: Hází miny do podvědomí národa. A vrávorá opilý

Vácha se i přes svou povahu introverta vydal demonstrovat na Letnou, neboť je přesvědčen o tom, že jako občan musí udělat vše pro to, aby vše dobře dopadlo. „I když to dobře nedopadne. Ale vždycky stojí za to obětovat čas, energii, síly, které na tomto světě máte, pro posouvání veřejných věcí dopředu,“ uvedl Vácha. Demonstrace pak pro něj zároveň vyzněla jako silný vzkaz pro mladou generaci, že dějiny píšou jednotlivci.

„V normální civilizované zemi není možné, aby stál v jejím čele trestně stíhaný premiér, který spolupracoval s StB. Pokud za tohle demonstrujeme, pak jen chceme, aby se do politiky vrátily normální hodnoty. A pokud voláme po tom, aby prezident nelhal a nechoval se jako buran, tak to je ten nejminimalističtější požadavek,“ dodal.

O prezidentovi Miloši Zemanovi následně prohlásil, že lže. „V případě Miloše Zemana stejně jako Vladimira Putina jde o něco ještě nebezpečnějšího. O promyšlenou snahu zbavit člověka logiky a lpění na faktech. Zeman stejně jako Putin chytře míchá a vypouští pravdu a lež, aby lidé měli v hlavě dokonalý zmatek, a tím spíš se pak utíkali k prezidentovi jako k poslední jistotě. A ve volbách se pak uchylují i k extremistům. Vím, že řada katolíků dokonce volila Tomia Okamuru,“ uvádí Vácha, podle něhož k tomu lidi dohání strach před zápapdním světem a morálním úpadkem Evropy. „Útěk na Východ je ale útěkem do mnohem horších pekel,“ podotkl.