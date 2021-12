Hamáček: Epidemie by už mohla být na vrcholu

reklama

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 36% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7938 lidí

Ústřední krizový štáb se zabýval například testováním ve školách, kdy podle ministra vnitra v demisi a zároveň předsedy krizového štábu Jana Hamáčka Správa státních hmotných rezerv vysoutěžila tyto testy a ve čtvrtek by měl začít jejich rozvoz. Krajům bylo také nabídnuto 650 dobrovolných hasičů, kteří mají pomoci například v nemocnicích. Podle něj je na krajských krizových štábech, kam a případně kolik hasičů zamíří.

Hamáček se také vyjádřil k podpoře vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, jež by měla vyjít tento týden a podle které se mají lidé nad 60 let a někteří pracovníci vybraných profesí povinně očkovat, a to od března.

Co se týče možného zpřísnění opatření, hlavní hygienička Pavla Svrčinová dnes uvedla, že pro to nevidí důvod, podle ní je potřeba dodržovat současná opatření. Jan Hamáček hovořil obdobně.

Jan Hamáček ČSSD



ministr vnitra v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jako vždy jsme řešili aktuální situaci, která je stále vážná, nicméně podle informací Ministerstva zdravotnictví některé indikátory ukazují, že by epidemie mohla začít stagnovat, což by vlastně mohl být první signál na cestě k obratu. Jakkoliv je ta situace stále vážná, tak některé indikátory ukazují, že bychom opravdu mohli být na tom vrcholu, takže to je asi ta hlavní zpráva," sdělil Hamáček.

„Řešili jsme také pomoc v nemocnicích. Schválili jsme nasazení armády tam, kde to vyhovuje požadavkům. Na základě nabídky hasičského záchranného sboru jsme krajům nabídli 650 hasičů. Jsou to dobrovolní hasiči, zejména z jednotek JPO II, JPO III, kteří jsou samozřejmě očkováni a do toho programu se zapojili v rámci dobrovolnosti," dodal Hamáček.

Ohledně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o povinném očkování pro lidi nad 60 let a pro některé profese vyjádřil Hamáček svůj souhlas. „Ano, já s tím souhlasím. Koneckonců je to připraveno a Ministerstvo vnitra celou věc připomínkovalo. Na návrh Ministerstva vnitra tam byli také doplněni právě dobrovolní hasiči ve výjezdu JPO II a JPO III, takže ano, my s tím souhlasíme a teď to vypadá tak, že všechny připomínky byly vypořádány a je jen na Ministerstvu zdravotnictví, aby ten materiál zfinalizovalo a vydalo, protože to je vlastně vyhláška ministerstva," zmínil.

Psali jsme: Hejtman Kuba: Pomůžeme obcím, aby z nich lidé neutíkali do větších měst Svetozár Plesník: Mustafa Shockay odmítl spolupráci s nacisty a udělali z něho zrádce Radomil Bábek: První záblesk světla v nekonečném tunelu 48. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.