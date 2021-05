Hamáček: Vrbětice? Úspěch Česka! Čas chválit a děkovat. Okamžik mého života

„Kauzu Vrbětice jsme zvládli úspěšně a postup našich zpravodajských služeb, které byly schopny jasně říci, co se ve Vrběticích stalo, i vlády je nezpochybnitelný úspěch České republiky,“ odmítá vicepremiér Jan Hamáček tvrzení článku Seznam Zpráv, že chtěl věc za dodávku vakcín Sputnik v Rusku zamést pod koberec. Hamáček obvinění označil za nejtěžší okamžik svého života, podle něj by se nyní mělo za kauzu Vrbětice spíše „oceňovat, chválit a děkovat“.

reklama

Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 28% Nebojím 72% hlasovalo: 1661 lidí tvrzení reportéra Seznam Zpráv Janka Kroupy.



Hamáček upozornil, že článek neobsahuje ani jednu citaci a znovu zopakoval, že tak podle něj jde jen o „spekulace a lži“. „Toto je asi nejtěžší okamžik mého života a já mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru,“ dodal.



Zvládnutí kauzy Vrbětice považuje za úspěch. „Poté, co jsme úspěšně zvládli kauzu Vrbětice, říkám, že to byl nezpochybnitelný úspěch České republiky, kdy naše zpravodajské služby byly schopny jasně říci, co se ve Vrběticích stalo, my jako vláda jsme neváhali, jednali jsme a vyhostili jsme ruské zpravodajské důstojníky. Zvládli jsme i reakci na ruskou reakci, která byla disproporční,“ pronesl. Hamáček doufal, že nyní je čas „oceňovat, chválit a děkovat“, avšak místo toho si přečetl nyní věci, které se jej mají dotýkat osobně. Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Chci jasně říci, že jsem po celou dobu měl na mysli jednom jedno, a to zájem České republiky,“ řekl. Myslí si, že ve věci má i on sám klíčovou roli. Jednání před oznámením závěrů veřejnosti se měli účastnit i mnozí lidé od policie či nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a Hamáček tak dodal, že má svědky, že věc pod koberec zamést nechtěl.



Článek reportéra Seznam Zpráv Janka Kroupy tvrdí, že měl Hamáček v plánu vydat se v půli dubna do Kremlu s příslibem, že informace z Vrbětic ututlá a dostane za to mimo jiného milion vakcín Sputnik V. Článek naráží především na to, že ještě 15. dubna se ministr vnitra chystal odjet do Moskvy a vyjednat tam nákup ruské vakcíny proti covidu – Sputnik V. O dva dny později však již bylo všechno jinak a spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) předstoupili před veřejnost a oznámili, že za výbuchem ve zbrojním skladu ve Vrběticích z roku 2014 stáli dva ruští armádní zpravodajci a Česko v reakci na toto ujištění vyhošťuje 18 ruských diplomatů – špionů. Psali jsme: Bouda na Hamáčka? Kroupa mu zavařil ráno, současně vyšel záznam o Moskvě

Psali jsme: Janek Kroupa a Hamáček. Další výbuch Vrbětic: Pozadí, o němž se mlčí Janek Kroupa pohrozil: Ty, co svědčí proti Hamáčkovi, přivedeme. A řeknou pravdu Nahráváte cizí mocnosti! Hamáček utřel Kroupu za nařčení o kšeftu s Ruskem Ministr Hamáček: Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.