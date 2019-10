Hamáček chce zásadně změnit volby. Bude možné sčítat hlasy i strojem

Návrh zavádí volby v jeden den místo dosavadních dvou, a to vždy v pátek od 7:00 do 22:00. Zavádí také možnost odevzdat hlas v předstihu, v pondělí nebo ve středu volebního týdne na obecním úřadu během určených dvou hodin do speciální urny ve dvou obálkách stejně jako u korespondenční volby.

Počítá s korespondenční volbou pro hlasování v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a volbu prezidenta. Hlasovací lístek si volič vytiskne z internetu a vloží do úřední obálky. Úřední obálku a s ní také identifikační lístek vloží volič do doručovací obálky. Zásilku odešle zastupitelskému úřadu, který přijaté doručovací obálky předá v den voleb zvláštní okrskové volební komisi.

Návrh zruší povinnost doručování hlasovacích lístků všem voličům do domácností. Doručován bude pouze přehled volebních stran bez obálky. Voličům se zdravotním postižením i dalším zákon umožní opatřit si hlasovací lístky u obecního úřadu předem, aby se mohli na hlasování v klidu připravit. Upřesní podpůrná opatření pro asistenci ve volební místnosti

Vedle toho návrh umožní vyzkoušet možnost strojového sčítání hlasů.

Počítá se také s regulací nadužívání hlasování do přenosné volební schránky v případě pobytových zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Nově ukládá prověřit, zda je to potřeba, a případně vytvořit podmínky pro hlasování ve volební místnosti.

Elektronizace volebního procesu zahrne zřízení informačního systému správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic.

