Hamáček nepotěší Babiše: Maláčová se v koronakrizi osvědčila dvojnásob. Zato Vojtěch...

reklama

Předseda vlády si před týdnem v rozhovoru pro Právo pochvaloval, jak jsou jeho vztahy s Hamáčkem „díky“ krizi výborné, protože se lépe poznali, což nyní vicepremiér potvrdil. „Já nijak nezastírám, že ta krize naši vzájemnou spolupráci posílila. V krizových momentech vždy prochází vztah nějakým testem. Ukázalo se, že jsme ve vládě schopni spolupracovat, společně pracovat tak, aby to fungovalo,“ uvedl.

„Naše koaliční vládnutí není o tom, že si budeme spolu s panem premiérem stavět dvojdomek. Je to spolupráce, která vznikla na základě voleb a politické reality,“ podotkl dále Hamáček.

Naopak se premiér Babiš opakovaně opírá do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která má však u Hamáčka zastání. „Nevidím jakýkoli důvod pro změny. Vládní tým soc. dem. se osvědčil a Jana Maláčová dvojnásob,“ řekl s tím, že jestli je nějaký program naprosto bez problémů, tak je to program Antivirus, který zachránil 450 tisíc pracovních míst. „Janě Maláčové patří pochvala, a nikoli kritika,“ pravil Hamáček.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

„Ze strany pana premiéra je to evergreen. Oni si spolu prostě nesedli, ale úkolem politiků je povznést se nad nějaké osobní emoce a věcně spolupracovat,“ zopakoval, že on je s prací Maláčové naprosto spokojen.

Vyvrátil spekulace, že by mezi ním a Babišem existovala dohoda, že pustí-li Maláčovou, tak on pustí svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Žádný takový obchod neexistuje. Je to nesmysl. Pokud by to tak mělo být, pak by to bylo pro soc. dem. velmi nevýhodné. Znamenalo by to, že bychom se zbavili špičkové ministryně, a odešel by někdo, o jehož výkonech v krizi mám své pochybnosti,“ zmínil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Už při našem posledním rozhovoru jsem říkal, že pokud jde o spolupráci, tak na Ministerstvu zdravotnictví vidím velký prostor pro zlepšení. Za tím si stále stojím,“ doplnil Hamáček, že ani za poslední týdny se zde nic nezměnilo k lepšímu.

Pozornost věnoval i ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), který sklidil kritiku od prezidenta Miloše Zemana za to, že nedodržel slib zbavit se Miroslava Pocheho. Kdyby mohl, dal by Zeman prý přednost jinému kandidátovi.

Petříčkovo vládní angažmá tím, podle Hamáčka, ohroženo rozhodně není. „Když jsem před nedávnem hovořil s panem premiérem o zahraniční politice, tak si práci ministra Petříčka pochvaloval. Řekl bych, že z tohoto mraku pršet nebude,“ sdělil Hamáček.

Psali jsme: Hamáček se kroutil po dotazu na EU v době koronakrize: Nechci působit protievropsky, ale... Zkušený politik sahá Novotnému a spol. do svědomí: Zostudili vlastní národ pro své zviditelnění. A přidává, že pravice by šetřila jen tam, kde se jí to hodí Ministr Hamáček: Společně vždy dokážeme najít řešení všech možných problémů „Nechápu, co se to s panem Hamáčkem stalo.“ Bývalý poradce Havla si ťuká na čelo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.