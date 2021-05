Hamáček nepustil ke slovu ty, kteří měli vnést do příběhu jasno. Je to hra o čas, uvedl Kroupa v ČT

Poslanci dnes nedokončili debatu za zavřenými dveřmi o zrušené cestě ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Ke slovu se nedostali ani pozvaní šéfové bezpečnostních složek a nejvyšší státní zástupce, kteří měli k tématu promluvit. „Hamáček nedal nikomu prostor, hraje se o čas. Ve Sněmovně byli připraveni ti, kteří měli vnést do příběhu světlo,“ uvedl pro ČT24 redaktor Janek Kroupa, autor článku na serveru Seznam Zprávy, který spustil celé dnešní dění. Jeho obsah hovoří o tom, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit zpravodajské informace o vrbětických výbuších za dodávky vakcíny Sputnik V a za setkání ruského a amerického prezidenta v Praze.

reklama

K Hamáčkovi byla už před jednáním Poslanecké sněmovny opozice kritická. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové i předsedy lidovců Mariana Jurečky ohrožuje ministr vnitra bezpečnost Česka a zachoval se vlastizrádně.

Hamáček by měl podle koalice Spolu rezignovat a vláda se podrobit hlasování o nedůvěře. Pokud se informace z médií potvrdí, měl by Hamáček rezignovat i podle předsedy STAN Víta Rakušana. „Nelze žádným způsobem kšeftovat, obchodovat s bezpečností lidí,“ řekl Rakušan.

„Byl to pro mě promarněný čas, hosté nedostali slovo. Ani jsme se nedostali k věcné diskusi,“ poznamenal pro ParlamentníListy.cz poslanec, který byl na uzavřeném jednání Poslanecké sněmovny přítomen, ale z pochopitelných důvodů si nepřál být jmenován. V úvodu podle jeho slov dostal prostor jen ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, kterého se celá věc týká.

K utajené debatě poslanců se pro Českou televizi podobně vyjádřil také redaktor Janek Kroupa, který dnes seznámil veřejnost s „šíleným plánem“ Jana Hamáčka vyměnit v Moskvě Vrbětice za milion Sputniků a summit Bidena s Putinem v Praze.

Hamáček podle Kroupy zřejmě záměrně nedal u řečnického pultu na sněmovním plénu prostor důležitým aktérům celé kauzy. Do kauzy prý měli vnést větší jasno a podat klíčové odpovědi na otázky, které dnes redakce Seznam Zpráv svým článkem otevřela.

„Já jsem doufal, že další informace dodají lidé, kteří dnes byli ve Sněmovně připraveni. Jenže jak jsem pochopil, tak Hamáček si vzal slovo, hodinu mluvil a nikoho jiného nepustil ke slovu,“ uvedl Kroupa.

Psali jsme: Witowská v ČT tlačila na Hamáčka. A pak to přišlo: A co jsem měl Rusům slíbit? Že přesvědčím nezávislé médium, aby to nenapsalo?!

„Asi přehlédli, že kamery jsou vypnuté.“ Máme informace z uzavřeného jednání Sněmovny. Pekarová a další v akci

„Ti lidé tam byli vlastně k ničemu, seděli tam, koukali na to, co se dělo. Nikdo si neposlechl ty, kteří mají co říct. Mám pocit, že to je teď právě ten další krok, který by se měl odehrát,“ pokračoval Kroupa.

Hamáček měl na jednání 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra podle Kroupy výměnný obchod s Ruskem konzultovat s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou, s ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědky) Markem Šimandlem, s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem a s policejním ředitelem Janem Švejdarem. Později před koncem schůzky dorazil ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Je známo, kteří lidé na té schůzce seděli. My jsme popsali, jaká stanoviska na té schůzce zastávali, kteří Hamáčkovi tu cestu rozmlouvali, a kteří ho naopak podporovali. Poslanci je měli k dispozici a nezeptali se jich. Já tomu úplně nerozumím,“ pozastavoval se redaktor Kroupa.

Podle Kroupy se zde zřejmě „hraje o čas“. „Je to situace absolutně absurdní; bylo velmi jednoduché vnést do celého příběhu světlo. Stačilo se zeptat těch lidí, kteří u toho seděli. Nevím, proč to neudělali. Hamáček mluvil dostatečně dlouho na to, aby pro ostatní nezbyla příležitost, pak se začali mezi sebou dohadovat. Zjevně je to hra o čas,“ dodal Kroupa.

Podle poslanců, kteří byli v sále přítomni, se schůze Sněmovny zvrhla v osočování – a přítomní šéfové tajných služeb ani slovo nedostali. Do ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka šili ostře zejména poslanci Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Psali jsme: Informační vazby lidí z BIS na Kundru, Kroupu a Kubíka. Tlak na předčasné volby. Expremiér vytáhl šokující pohled na obvinění Hamáčka To ne! Kdyby Rusové na údajný výměnný obchod Hamáčka přistoupili... Generál Šándor se zhrozil SPOLU viní Hamáčka z vlastizrádného chování Ministr Hamáček: Jsem připraven tady podrobně zrekapitulovat svoje kroky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.