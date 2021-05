Hamáček tam chtěl, ale... Jiří Dienstbier dal ránu Kroupovi

Bývalý senátor, ministr a neúspěšný prezidentský kandidát ze sociální demokracie Jiří Dienstbier přijal pozvání k Martinovi Veselovskému do DVTV. Řeč byla hlavně o současných problémech jeho šéfa Jana Hamáčka. Prý není vlastizrádce. Do Ruska pro Sputnik podle Dienstbiera zřejmě letět chtěl, obchodovat s českými národními zájmy ale ne. „Měl by vyložit karty na stůl!“ Kopnul si také do stranického kolegy Michala Haška a Andreje Babiše. Prý jen chaos a socialisté by s ním ve vládě být neměli.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v současnosti čelí nařčením, že měl údajně plánovat cestu do Moskvy, kde měl prý v úmyslu vyměnit zametení kauzy Vrbětice za vakcíny Sputnik a schůzku prezidenta Putina s Joem Bidenem v Praze. S touto informací přišel investigativní novinář Janek Kroupa ze serveru Seznam Zprávy. Hamáček celou dobu, co vypluly najevo informace o výbuchu ve Vrběticích, tvrdí, že cesta do Moskvy byla jen zastíracím manévrem. To, že chtěl Hamáček přivézt vakcíny z Ruska, ale dnes potvrdil i pardubický hejtman Martin Netolický.

Dienstbier v úvodu prohlásil, že je sice stále sociálním demokratem, ale zároveň je prý někdy těžké na to být hrdý. „Zatím jsem nezvažoval vystoupení ze sociální demokracie, já si myslím, že je velmi důležité, aby taková strana na české politické scéně byla, protože ty hodnoty, které více než 140 let představuje, tak ty by měly být reprezentovány,“ uvedl.

„Já si nemyslím, že je Jan Hamáček vlastizrádce, a že chtěl vyobchodovat české zájmy za cokoliv dalšího.“ Řekl dále Dienstbier s tím, že mu verze Janka Kroupy a části opozice přijdou dost přemrštěné. „Na druhou stranu mě od začátku přišlo málo přesvědčivé, že šlo o kamuflážní cestu,“ pokračoval politik. Podle něj to vypadá tak, že Hamáček skutečně do Moskvy chtěl jet a přivézt vakcíny. „Což taky není dobrá varianta, chyběl mu jakýkoliv rozumný úsudek. Za této situace jet do Moskvy a připravovat tu cestu samozřejmě nebylo racionální,“ dodal.

K Hamáčkovi samotnému Dienstbier řekl: „Myslím, že je v jeho zájmu co nejrychleji a co nejvíce vysvětlit všechny okolnosti té plánované neplánované cesty do Moskvy.“ Na otázku, zda by neměl Jan Hamáček odstoupit z pozice ministra vnitra, odpověděl politik v tom smyslu, že se do podobných spekulací nechce pouštět už proto, že na ně nemá žádný vliv. „Já to řeknu ještě jinak, já si myslím, že sociální demokracie neměla vůbec být v této vládě s premiérem Babišem, a to, co se stalo, to na mém postoji nic nemění,“ dodal na naléhání Veselovského.

Škoda způsobená Hamáčkem a jeho mlžením ohledně cesty do Ruska se podle Dienstbiera už příliš napravit nedá. „Měl by se snažit být co nejvěrohodnější, jak to jen ještě jde. To znamená maximálně vyložit karty na stůl. Chápu, že v té kauze je spousta utajovaných informací, ale to se, předpokládám, netýká té cesty do Moskvy.“

„Za vážnou věc považuji už samotnou tu cestu a za mnohem horší ještě považuji, pokud Jan Hamáček v té věci lhal. Mě to mrzí. Je to samozřejmě věc, ze které by se měly vyvozovat důsledky. Ještě bych řekl, že možná není překvapivé, že si Jan Hamáček za svého blízkého spolupracovníka vybral Michala Haška, bohužel od něj možná převzal způsoby a řešení, které já za šťastné v kritických momentech nepovažuji,“ rýpnul si ještě Dienstbier do svého stranického kolegy.

„Tomuto rozhodnutí nerozumím a přijde mi nepochopitelné a nepřijatelné.“ Řekl ještě Dienstbier ke jmenování Haška Hamáčkovým náměstkem na vnitru.

Na dotaz Veselovského, zda si dokáže představit, že se premiér Andrej Babiš dozvěděl o Hamáčkově cestě z twitteru, jak tvrdí a že o jejích detailech nic nevěděl, odpověděl Dienstbier následovně: „Bohužel dokážu. Já mám zkušenost s řízením Andreje Babiše, a to tu, že to je chaos, a proto mě chaos v jím řízené vládě nepřekvapí.“

To, že Jan Hamáček povede ČSSD do voleb, zhodnotil Dienstbier slovy: „Myslím si, že to samozřejmě nepomáhá vyhlídkám sociální demokracie ve volbách.“

