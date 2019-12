Hanba! Islamizace! Okamura a další v ráži kvůli kauze „hidžáb“. Ale zato Moláček...

Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 93% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 3% Ať jsou nové volby 4% hlasovalo: 16549 lidí

Dívka se domáhala omluvy a 60.000 korun. U Obvodního soudu pro Prahu 10 ani u Městského soudu v Praze neuspěla. Nyní se musí obvodní soud případem zabývat znovu, bude vázán názorem Nejvyššího soudu, podle kterého dívka prokázala nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání, a to z důvodu náboženství.

Ombudsmanka Anna Šabatová, která se od počátku postavila na stranu studentky, rozhodnutí soudu přivítala. „Mám radost. I proto, že Nejvyšší soud v rozhodnutí vychází ze stejných principů, na nichž jsem postavila svůj právní názor na tento případ už v roce 2014,“ řekla.

Fotogalerie: - Muslimové v kostele

Komentátor a hudebník Petr Štěpánek (Trikolóra) se k rozhodnutí Nejvyššího soudu postavil dosti kriticky. „Ostuda, hanba a zlovůle má dnes své jméno: Nejvyšší soud České republiky!“ referoval prostřednictvím svého facebooku.

„Tak mě tak napadá. Nedopouští on se ten Nejvyšší soud vlastně podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka? A ombudsmanka jakbysmet,“ doplnil Štěpánek v dalším příspěvku. A zanechal vzkaz i pro ČSSD: „A propos. Milá ČSSD plus další poslanci, kteří jste ji zvolili, mockrát vám za Šabatovou děkujeme a zvláště pak u voleb na to nezapomeneme.“

Ostře se proti rozhodnutí ohradil i předseda SPD Tomio Okamura. „Neuvěřitelné dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu, které podle našeho názoru de facto podporuje islamizaci naší země!“ odsoudil to. Upozornil, že do budoucna to může znamenat i jiná privilegia včetně prosazování práva šaría: „Připomínám, že už jsme za SPD předložili ve Sněmovně návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování, což nám bohužel Babišova vláda a ostatní strany blokují. Ve svém úsilí ale nepolevíme. Musíme též zamezit islámské imigraci, protože muslimové, když se někam nastěhují, neustále stupňují své požadavky. Šátky to začíná a prosazením práva šaría to končí.“

„To soudci nevědí, že naopak islám diskriminuje křesťany a hlásá nenávist věřících vůči nevěřícím? Že naopak islám je nesnášenlivá ideologie, která hlásá nadřazenost mužů nad ženami a vraždí homosexuály?“ tázal se Okamura a pokračoval s tím, že, podle názoru SPD, propagování nenávistné islámské ideologie by mělo být nelegální. „Nelze tolerovat propagaci nenávistné ideologie, která z ‚nevěřících‘ dělá podřadné bytosti. Navíc, pokud se do naší země někdo přistěhuje, měl by se integrovat a přizpůsobit našim hodnotám a zákonům,“ zdůraznil.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu prý jeho strana považuje za „drzou provokaci, jejímž cílem je prosadit projevy radikálního islámu na české školy“. Rádi by prý zavedli zákaz zahalování na veřejnosti po vzoru například Francie, Belgie, Bulharska, Lotyšska, Rakouska či Dánska. To však podle něj blokuje současná vláda. „Postoj vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM ukazuje, že se nechce jasně postavit proti islámskému extremismu,“ píše Okamura.

Novinář a reportér píšící pro Deník N Jan Moláček dle svého vyjádření takovýto verdikt očekával. „Dalo se to čekat, rozhodnutí NS je absolutně logické. Nejde přitom o to, na kterou stranu se městský soud v roce 2017 přiklonil, ale o zdůvodnění tehdejšího rozsudku. To nemohlo obstát,“ napsal. Připomenul svůj komentář právě z roku 2017: „Soudce se navíc pustil na hodně tenký led, když prohlásil, že osoby bez vyznání nemají povinnost být ‚ve veřejných institucích sekulárního státu vystaveny působení různých náboženských, a to ještě zjevně historicky a kulturně cizorodých symbolů‘. Pokud by tomu tak bylo, pak by se kdokoliv mohl při čekání na úřadě dožadovat vyvedení třeba ortodoxního žida s jarmulkou na hlavě, který si tam přišel něco vyřídit. Šílená představa.“

Právě tuto část zdůvodnění nyní shledal nepřijatelnou také Nejvyšší soud, který poukázal, že to, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky, a že Česká republika nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů.

„Přesně tak. Jasno v tom, jaké projevy náboženského vyznání jsou ve veřejném prostoru typu školy přijatelné, potřebujeme, musí ale spočívat na pevnějších a hlavně demokratické principy nepopírajících základech,“ pravil Moláček.

Muslimské studentky se zastal i právník Pavel Hasenkopf. „Proč je tak strašně těžké pochopit, že nutit ženskou, která vyrostla v muslimském prostředí, chodit bez toho jejich šátku může být pro ni stejně ponižující a stresující, jako nutit Evropanku, aby v zaměstnání chodila jen v prádle nebo nahá (tedy pokud jste ji nenajal na pozici striptýzové tanečnice)?“ umístil na svůj facebook.

Dodal též, že není možné někomu zakázat nosit hidžáb jen tak, i když se to schová za slova „pokrývka hlavy“, „když k tomu neexistuje jiný důvod, než že je to hidžáb a nemáte rádi muslimy“. „A ani zákaz ve školním řádu Vám nepomůže, protože školní řád musí být v souladu s Listinou. Notabene když ten zákaz dáte do školního řádu těsně před přijímáním té muslimky. Sorry, ale tohle bylo špatně,“ podotkl.

Nejvyšší soud v rozhodnutí apeluje na toleranci jako občanskou ctnost. Uznal, že vyznávání islámu a nošení hidžábu je v českých poměrech neobvyklé a vzbuzuje v některých lidech paušalizující obavy. „Avšak za podmínek daných naším právním řádem by i tyto osobní a nikoho neohrožující projevy náboženského přesvědčení měly být většinovou společností tolerovány, a to zvláště v oblasti vzdělávání, jehož úkolem je mimo jiné i vést studenty k úctě a respektu k právům druhých a k názorové snášenlivosti,“ uvedl soud.

„Nemůže-li být žalobkyně zahalena hidžábem a projevit tak své náboženské přesvědčení a víru, což má pro ni zásadní význam, dopadá na ni zákaz nošení pokrývek hlavy ve škole ve srovnání s ostatními studenty tíživěji. Je tím znevýhodněna oproti ostatním studentům, kteří jsou jiného náboženského přesvědčení, jehož symbolika nebyla zákazem pokrývek hlavy dotčena, anebo nejsou věřící,“ doplňuje mluvčí soudu Petr Tomíček.

Ředitelka školy Ivanka Kohoutová loni dostala od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy o stát. Konkrétně ji Hrad ocenil jako „statečnou ženu v boji s netolerantní ideologií“.

Psali jsme: Tak paní Šabatová, co Zemanova medaile pro ředitelku, která zakázala hidžáb? Ptali jsme se. Takto jsme pochodili

Psali jsme: Samková udeřila v Ovčáčkově show: Je třeba znát své nepřátele, proto cestuji do muslimských zemí a poznávám islám! Deník N reportuje o utrpení českých muslimek. Jsou prý „největší terč hned po Romech“ Byla bez dokladů a nikdo neprověřil, co je zač. Po pár dnech dostala azyl. Česky neumí ani slovo, ve škole však dostala známku dobrou. Podivuhodný příběh osoby, za kterou bojuje ombudsmanka Šabatová Spiknutí Šabatové a neziskovek. A vůbec nejde o mě. Ivanka Kohoutová, dekorovaná Zemanem, otevřeně promlouvá a varuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.