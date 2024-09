Harrisová odmítla debatu. „Bojí se těžkých otázek.“

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 23410 lidí

Pro jeho dosavadní viceprezidentku a nástupkyni v prezidentském klání to tak bude první prezidentská debata. Budou v ní nastavena stejná pravidla, jako v debatě na CNN. Když bude mluvit jeden kandidát, druhý bude mít vypnutý mikrofon a oba uchazeči o prezidentský post budou mít jasně vymezený čas jak na své promluvy, tak na reakce na protikandidátova tvrzení, i na závěrečné slovo. Na konci každý dostane 2 minuty na promluvu k voličům.

Debata se bude konat v National Constitution Center ve Philadelphii toto úterý 10. září. Povedou ji moderátoři ABC Linsey Davis a David Muir a má trvat 90 minut.

Podle CNN se Harrisová na debatu intenzivně připravuje, neboť si je vědoma, že možná půjde o jedinou přímou slovní konfrontaci s Trumpem a jako jediný takový projev může rozhodnout o mnohém. Může Američanům ukázat, zda by Harrisová zvládla prezidentský úřad, zda by dokázala řešit problémy, které Američany trápí.

„Je čas dát naši zemi dohromady a naplánovat novou cestu vpřed,“ prohlásila na nedávném mítinku Harrisová.

Tým Harrisové tvrdí, že s pravidly debaty není spokojen.

„Viceprezidentka Harrisová, bývalá žalobkyně, bude zásadně znevýhodněna tímto formátem, který bude sloužit k ochraně Donalda Trumpa před přímými výměnami názorů s viceprezidentkou. Domníváme se, že toto je primární důvod, proč jeho tým trvá na ztlumených mikrofonech,“ zaznělo od týmu Harrisové.

Televize Fox News v této souvislosti upozornila, že tým Donalda Trumpa nabídl Harrisové tři vzájemné duely, ale Harrisová na nabídku nezareagovala.

„(Trumpův tým) jí nabídl tři debaty, což je opravdu z úcty k americkému lidu – voličům, a kandidátům, aby si zasloužili jejich hlas v den voleb,“ uvedla spolupracovnice Fox News Katie Pavlichová.

„Vždycky jsme měli tři debaty, že? Jedna je tento formát, který uvidíme v úterý večer, jedna je debata na radnici a jedna se zaměřuje na zahraniční politiku,“ řekl Joe Concha, spolupracovník Fox News. „(Harrisové) byla nabídnuta debata na Fox News a ona ji nepřijala, protože (moderátoři) Bret Baier a Martha MacCallumová budou klást základní, relevantní a těžké otázky. Ona se toho vůbec nechce účastnit,“ dodal.

Fox News tvrdí, že tým Harrisové význam debat už dopředu bagatelizuje.

Joe Concha má za to, že Trump by měl stále dokola připomínat jednu věc. Měl by lidem připomínat, že teď byla 4 roky viceprezidentkou, spolu s Joem Bidenem měla možnost reálně měnit věci, jak to slibuje ve své současné prezidentské kampani, ale nedělala to. Takřka 4 roky mohla dělat věci, které slibuje, že teprve bude dělat.

Nedělní průzkum New York Times/Siena College naznačuje, že „podpora Harrisové se po euforickém srpnu zastavila“. Tak to alespoň hlásá titulek New York Times.

„Začíná podpora Kamaly Harrisové opadat? To je otázka, kterou vyvolal dnešní ranní průzkum New York Times/Siena College, podle kterého je Donald J. Trump mezi pravděpodobnými voliči na celostátní úrovni těsně před ní, 48 procent ku 47 procentům,“ upozornil NYT.

Průzkum, z něhož citovala televize CNN, navíc ukazuje, že 61 procent respondentů má za to, že s novým prezidentem by měla do Bílého domu přijít velká změna. A tady má Harrisová zaděláno na problém, protože jen 25 dotázaných se domnívá, že onu velkou změnu oproti Bidenovi může přinést právě ona. V Trumpovi vidí šanci na změnu 53 procent oslovených voličů.

Stejný průzkum zjistil, že 47 % pravděpodobných voličů považuje Harrisovou za příliš liberální, navzdory jejím pokusům o umírnění v posledních týdnech, ve srovnání s 32 %, kteří uvedli, že Trump je příliš konzervativní.

Britská BBC oslovila americké voliče napříč politickým spektrem a v anketě vyšla najevo jedna věc. Američtí voliči nestojí o žádné televizní drama. Naopak chtějí, aby se oba prezidentští kandidáti drželi politických témat a nabízeli řešení konkrétních problémů.

„Doufám ve velkou debatu, kde obě strany skutečně vyloží své politiky na stůl,“ uvedla např. pětačtyřicetiletá Misty Dennisová z Kalifornie.

