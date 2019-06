Havlova milenka: Obohatil mě. Byl jako z pohádky. Styděl se za svůj původ

Psychoterapeutka Jitka Vodňanská, jež loni vydala knihu pamětí s názvem Voda, která hoří, v níž popisuje intimní vztah s prezidentem Havlem, byla hostem moderátorky Barbory Tachecí v rozhlasovém pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Dozvěděli jsme se, jak ji Václav Havel „obohatil“, jak se snažil meditovat či to, že se Havel styděl za bohatství své rodiny. Tématem byla i současná situace v Myanmaru a vládní role bývalé disidentky Aun Schan Su Ťij v zemi, jež nyní čelí mnohým obviněním z porušování lidských práv.

„Přestože byl, jaký byl, že byl v podstatě člověk, který byl velmi plachý a velmi, vlastně... v něčem ne sebevědomý, tak se nebál velkého draka, šel proti němu jako v pohádce a nebál se, jaké to bude mít následky,“ řekla Vodňanská, dle které to bylo obdivuhodné. U Havla též objevila velkou otevřenost.

Havel měl prý přirozenou autoritu i přesto, že „nebyl Schwarzenegger“. Havel se dle ní „styděl za svůj původ“, hlavně, že pocházel z bohaté rodiny. Vodňanská se vyjádřila souhlasně i k dotazu moderátorky Tachecí, zda to, že se styděl za bohatství své rodiny, ho tlačilo ideologicky doleva.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

Vodňanské nejvíce dnes chybí Havlovo „sdílení světa“ a „jiskřivá mysl“ společně s Havlovým humorem.

„Vy o něm, paní Vodňanská, mluvíte, jako by byl téměř svatý pro vás,“ pobavila se Tachecí a zajímala se, čím ji dokázal Havel „naštvat“. Havel ji nejvíce štval tím, jak byl pořádný a uklízel jí její věci.

Negativní komentáře o její knize prý Vodňanská „odstřihla“ meditací. Meditovat učila i Havla, ale tomu se to prý příliš nedařilo. „Václav chtěl, abych ho to taky naučila, ale bylo to marné – neuseděl to. Pořád třeba otevíral oko, aby se přesvědčil, že sedí správně,“ řekla.

Fotogalerie: - Havel 80

V okamžiku, kdy si Havel vzal za manželku Dagmar, tak se prý náhle jejich milenecký vztah ukončil a Vodňanská doteď nedokáže říci, zdali za jeho ukončením stálo rozhodnutí Havla, anebo jeho nové partnerky.

Následně se hovořilo o Barmě. Podle Vodňanské situace v Barmě, kde nyní stojí v čele státní poradkyně Myanmaru a nositelka Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij, je jiná než před 20 lety. Neví, nakolik je Su Ťij za současnou situaci zodpovědná.

A u Barmy zůstala i nadále, přičemž k závěru vyprávěla historky o tom, jak meditovala s jedním barmským generálem, jehož řidič byl kanibal a „někoho zblajznul“.

autor: rak