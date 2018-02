Herečka Frejová se s tím nepáře: Tu dnešní "elitu" považuji za zločince. Estébák a defraudant Babiš, fašounek Okamura a prezident lhář

„Vždycky jsem překvapená, jaká se vzedme vlna nenávisti vůči lidem, kteří jsou mediálně vidět. Vždycky mě zaujme názor, že do ‚toho‘ umělci nemají co kecat,“ poznamenala Frejová s tím, že věci, které se dějí kolem nás, ji dlouhodobě zajímají, a proto nevidí důvod, proč by člověk neměl mít právo něco říct.

„Mně třeba není jedno, do jaké společnosti vyrůstá moje dcera, a snažím se ji vést k jakési občanské odvaze. Člověk by měl mít možnost se vyjádřit nebo mít odvahu se vymezit proti prachsprosté šikaně v tramvaji. Ráchel je 11 let. Ví, jak dopadly volby, protože jsme je prožily spolu, objala mě po hymně a řekla mi: ‚Neboj mami, to bude dobrý.‘,“ podotkla mimo jiné Frejová.

Frejové v současné době přijde, že demokratické směřování země je v ohrožení. „Jakousi pofidérní elitu národa tvoří lidi, které já považuji, když to řeknu hodně emotivně, za zločince. Ministerský předseda je estébák a obviněný defraudant, který útočí na novinářku a zjevně má nastřádané informace o ní a o její rodině, fašounek Okamura vykřikuje do médií, že Romové v Letech měli volný pohyb a že ‚mezi Židy má spoustu přátel‘ a vybílí konto vlastní strany, prezident, mnohokrát soudně uznaný lhář, se tomu samolibě pošklebuje a všem, kteří to kritizují, vzkazuje ‚shut up‘,“ vyjmenovala Frejová a domnívá se, že by bylo potřeba, aby mladí lidé byli vidět v ulicích.

Původní text ZDE

Prezident má pak podle jejích slov spojovat lidi, ne je štvát proti sobě. „Tenhle trend nastartoval pan Klaus, který nikdy neunesl celosvětové uznání Václava Havla, a pan Zeman je v tom opravdu přeborník. Tohle rozeštvávání lidí a nesmyslná dělba na ‚pražskou kavárnu‘ a ‚venkovskou hospodu‘ trvá už 10 let. Letošní volby prezidenta a volby parlamentní to jasně dokazují,“ uzavřela Frejová.

Psali jsme: Zachraňte se sami. Velkolepý Babišův plán se ukázal jako nerealizovatelný. Viděli jsme neveřejný materiál Premiér Babiš: Pan Tusk má stejný názor na kvóty a migraci jako V4 Pardubice: Město zlevní cyklověž, dráhy svým klientům doplatí zbytek SYNOT na nových webových stránkách!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef