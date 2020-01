Herečka Kolářová se obrací na lidi, kteří podporují Babiše: Nedokážu si představit...

Dnes je politikou silně znepokojená. „Když jsme vstupovali do Evropské unie, byla jsem ráda, že se vracíme do toho západního prostoru s křesťanskými hodnotami. Nejsem nějak nábožensky orientovaná, ale chápu, že existuje něco jako Desatero, je to základní etický kodex, na kterém funguje právní řád, že jsou to meze nastavené v etice… A teď s hrůzou sleduji, že někde jsou schopní to dodržovat a u nás je to jakoby jedno. Nechápu postoj určité části veřejnosti, že jim je jedno, že předseda vlády je bývalý spolupracovník StB. Vůbec si neumím představit, že by v roce 1992 nebo 1994 něco takového mohlo projít. A najednou to nevadí,“ uzavřela s myšlenkou, že jsme možná ke svobodě přišli strašně lehce. Sama by už do politiky znovu asi nešla.