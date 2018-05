Hladomor, epidemie. A není to v Sýrii. O této válce se Západě nepíše, protože ji vedou přátelé Saúdové

Saúdská Arábie je považována za tradičního spojence Západu. Možná i proto se podle Českého rozhlasu mlčí o tom, co Saúdové provádějí v Jemenu. Od 90. let 20. století v této zemi proběhlo několik válek. Ta poslední trvá už tři roky a změnila Jemen v zemi, kde nastala humanitární krize, hladomor a čekání na smrt.

Válka odstartovala kvůli změně na postu prezidenta. Po Alí Abdalláhu Sálihovi měl vstoupit do úřadu Abd Rabú Mansúr Hádí. Jenže ten je nepopulární mezi obyvatelstvem i mezi mnoha vládními úředníky, kteří by raději pracovali nadále pro Sáliha. Lidé příliš nevěřili Hádímu, že si poradí s teroristy a že dokáže zatočit s korupcí, která zemi sžírá. Proti novému prezidentovi povstali Hútíové žijící na západě země. Nový prezident Hádí se chtěl vzdát úřadu, aby situaci v zemi uklidnil, ale parlament mu to nedovolil. A válka začala nabírat na obrátkách. Rádio Wawe Českého rozhlasu informuje o tom, že tato válka trvá už tři roky.

Do bojů se promítl i náboženský konflikt přítomný po stovky let v islámské víře. Proti sobě stojí šíité a sunnité. Sunnité jsou muslimové, kteří po Mohamedově smrti uznali za nástupce Abú Bakra, a oddělili se tak od šíitů, kteří za nástupce považovali člena jeho rodiny – zetě Alího. Hútíové se hlásí k šíitské větvi islámu, jejímž nejvýznamnějším reprezentantem je dnes Írán. Saúdská Arábie, která reprezentuje sunnitskou větev islámu, nechtěla nechat šíitské povstání bez odpovědi. Začala povstalce bombardovat ze vzduchu. Vedle Saúdů stojí v koalici proti povstalcům např. Jordánsko nebo Maroko. Koalici podporují Spojené státy, Velká Británie či Kanda.

„Před začátkem konfliktu dovážel ze zahraničí Jemen 90 procent potravin, které se v zemi spotřebují. Už tehdy patřil k těm nejchudším státům na světě. Ročně zde umíralo 40 tisíc dětí před dožitím pěti let. Saúdské bombardování vše zhoršilo a je těžké věřit, že tomu tak je jen náhodou... Podle údajů Yemen Data Project Saúdové od března 2015 do září loňského roku bombardovali 356krát farmy, 174krát tržiště a 61krát skladiště jídla. Podle BBC se ceny základních surovin od začátku konfliktu zvedly o 30 až 50 procent, přičemž kupní síla místního obyvatelstva pochopitelně válkou velmi utrpěla,“ popisuje situaci rozhlas.

Jemen tak stojí před branami hladomoru. V zemi navíc řádí epidemie cholery. Otázka je, proč Západ podporuje to, co Saúdská Arábie v Jemenu provádí.

