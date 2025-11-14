Lacina (STAN): Politická galerka se chystá uchvátit stát

Vidím tam staré bolševické kádry, práskače StB, nedospélé obdivovatele třetí říše, manažery, kteří selhali za covidu, oportunisty hned několika druhů, notorické lháře, pozéry a vlezdoprdelky bez sebeúcty připravené v kteroukoli vteřinu otočit názor o 180 stupňů.
Zkrátka: Politická galerka se chystá uchvátit stát, to je podle mého názoru nejpřesnější popis procesu, který nám aktuálně probíhá před očima. Proč říkám "uchvátit" a ne třeba jen "řídit po svém"?
Začnou tím, že zestátni a ovládnou ČT, ČRo a ČTK. Žádný racionální důvod pro to není, obhájit skutečnými argumenty se to nedá. Je to jen první krok na cestě k uchvácení státu. Čím to doložím?
Ten pán úplně vpravo, co chce být ministrem kultury, ještě před pár týdny blekotal něco o zachování televizních a rozhlasových poplatků jako nezbytné podmínky jejich nezávislosti na vládě?
Koaliční jednání přejela jeho blekoty a celé Motoristy sobě jako parní válec. Zbyly jen přislíby vládních křesel, které mají narazit na prezidenta. Klasická Babišovina jak z učebnice. Okamurovi vybral ministry Babiš osobně.
Bude to jízda a bude co dělat. Bez mobilizované veřejnosti parametry současné demokracie neuhájíme. Jen opozice na to určitě stačit nebude. Bude to na každém z vás. O tom nebudiž pochyb!
