Černochová (ODS): Muniční iniciativa sehrála a sehrává zásadní roli

16.11.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k muniční iniciativě.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Vznikající vládní koalice i nadále proklamuje, že zruší českou muniční iniciativu, která je stěžejní podporou Ukrajiny, která se již tři a půl roku brání neospavedlnitelné ruské agresi.

Proto je třeba si znovu zopakovat fakta:

  • muniční iniciativa sehrála a sehrává zásadní roli v obraně Ukrajiny a bez této naší pomoci by dnes Rusko ovládalo daleko větší část ukajinského území - to přiznávají sami Rusové
  • Ukrajina potřebuje munici nikoliv k tomu, aby mohla vést válku s Ruskem, ale aby se mohla bránit mohutné ruské přesile - muniční iniciativa tak neprodlužuje válku, agresorem je Rusko, které může válku kdykoliv zastavit
  • muniční iniciativa je zcela transparentní, o tom, jaká munice a za jaké ceny se nakoupí, rozhodují sami zahraniční dárci a nikdo jiný; ti také mohou od samotného počátku kdykoliv vyslat své zástupce na Ministerstvo obrany České republiky, aby proces nákupu munice zkontrolovali
  • muniční iniciativa má velkou důvěru našich zahraničních partnerů, o tom svědčí fakt, že na nákup munice poskytli již bezmála 100 miliard korun
  • muniční iniciativa je zcela ojedinělá, přináší České republice nebývalou prestiž - uznání za tuto aktivitu zaznívá na všech mezinárodních jednáních v rámci EU i NATO; pokud by naše země tuto aktivitu ze dne na den zrušila, poškodilo by to naše zahraničně-politické renomé
  • náhlé zrušení muniční iniciativy by zásadním způsobem poškodilo obranyschopnost Ukrajiny a trvalo by několik měsíců, než by se dodávky munice obnovily jiným způsobem; tento krok by pomohl jen Putinovi, který každým dnem bombarduje ukrajinská města a civilisty
  • pokud budoucí vláda na jedné straně chce podporovat český obranný průmysl a na druhé straně vyčítá naší vládě, že na muniční iniciativě "pouze vydělávají zbrojaři", pak si zásadním způsobem protiřečí; ano, samozřejmě že muniční iniciativa přináší českým firmám zisk, ale těžko lze očekávat, že munici bude někdo dávat zadarmo, nehledě na to, že prosperita českých firem je přeci v našem zájmu a pomáhá rozvoji našeho průmyslu, aby mohl investovat do budování svých výrobních kapacit
  • kromě samotného příspěvku ČR na nákup munice v rámci muniční iniciativy má tato aktivita pro naši zemi jen zanedbatelné náklady; její přínos pro naše bezpečí a pro zamezení další ruské agresi, která nás ohrožuje, je ovšem neporovnatelně větší
  • veškeré lži o špatné kvalitě munice nebo o předražených cenách byly opakovaně vyvráceny, a to jak ze strany Ukrajiny, tak i ze strany dalších partnerů

Není jediný logický a ospravedlnitelní důvod k tomu, aby česká muniční iniciativa skončila. Zároveň je zcela iluzorní, že by naši roli v této aktivitě nahradila Severoatlantická aliance nebo jiná země, máme v tomto unikátní schopnost, vybudovaný mechanismus, kontakty i prostředky. Proto bych ráda věřila, že silácké řeči zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů opadnou s převzetím vládní odpovědnosti, podobně jako již ANO vycouvalo ze záměru zrušení nákupu letounů F-35.

V současné chvíli máme celou řadu příslibu prostředků na dodávky munice i na příští rok a bylo by tak velmi neseriózní donátorům vysvětlovat, že zkrátka nebudeme Ukrajinu tímto způsobem podporovat. I to je, věřím, důležitý důvod, proč pokračovat.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany v demisi
Článek obsahuje štítky

Černochová , ODS

autor: PV

Kdy skončí s klimatickou hysterií i Evropa?

Tak to by mě taky zajímalo, a taky to, kdo je za tu hysterií zodpovědný a co se musí stát, aby se Evropa probudila? Neselháváte náhodou vy jako europoslanci, když nejste schopni ji zastavit a zařídit, aby se EU vzpamatovala než bude definitivně pozdě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

