Bartoš vysvětlil, proč teď Pavel nemůže jmenovat Babiše premiérem

16.11.2025 14:44 | Monitoring

Hosty druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Radek Koten (SPD), Ivan Bartoš (Piráti), David Pražák (ANO) a Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09. Bartoš se okamžitě obul do Andreje Babiše. Havel se přidal a zdůraznil, že teď „je právě toto jeho práce“. Pražák a Koten promluvili nejen o „rozpočtovém armageddonu“.

Bartoš vysvětlil, proč teď Pavel nemůže jmenovat Babiše premiérem
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Ve druhé hodině nedělní Partie se sešli Radek Koten, Ivan Bartoš, Matěj Ondřej Havel a David Pražák

Pražák hned v úvodu diskuse hájil svého stranického šéfa, že řešení střetu zájmů kolem Agrofertu nějaký čas zabere.

Bartoš okamžitě kontroval, že Andrej Babiš měl na vyřešení tohoto problému celé roky, a že reálně má Babiš jedinou možnost, převést Agrofert na člena rodiny. Tak to vidí pirát Bartoš. „Co je na tom tajného, pokud řekne, že to bude převádět na člena rodiny?“ řekl Bartoš. Jedním dechem dodal, že prezident musí být opatrný, protože pokud by jmenoval Andreje Babiše premiérem dřív, než Babiš vyřeší svůj střet zájmů, že „Hrad by posvětil nelegální stav“. A že i proto chce budoucí opozice mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, aby upozornila i na tento problém.

Koten k tomu poznamenal, že když jako opoziční poslanec chtěl svolávat mimořádné schůze, od končící vlády slyšel, že jde o plýtvání finančními prostředky z kapes českých občanů.

„My máme také právo slyšet, jak to vyřeší Andrej Babiš. Naši voliči mají právo to vědět. Ta sněmovní schůze může být velmi krátká. Stačí, aby pan Babiš řekl, jak to vyřeší, a už to nebudeme rozebírat,“ poznamenal Matěj Ondřej Havel. „Ale já jako poziční poslanec se nemohu neptat. To by si můj volič řekl, že nepracuji,“ pravil Havel.

„Pokud tady někdo mlží, tak je to odcházející vláda, protože chce rozebírat střet zájmů Andreje Babiše místo toho, aby řešila tady ten rozpočtový armageddon,“ vypálil Pražák. A podotkl, že jemu osobně je vlastně jedno, jak pan Babiš svůj střet zájmů vyřeší, pokud to bude v souladu se zákonem.

Koten připomněl, že odcházející vláda, vláda v demisi, „si na zádech pořád vláčí kauzy Dozimetr i Bitcoin. K tomu ještě slibovala, jak nebude zvyšovat daně, aby je pak zvýšila.“

Havel řekl, že hnutí ANO mluvilo o rozpočtech jako o armageddonech celé čtyři předchozí roky. „A já nemám důvod věřit odstupující vládě, pokud byl čtyřikrát dodržen, tak že i tento rozpočet je reálný,“ sdělil předseda TOP 09.

Pražák varoval, že peníze chybějí v zemědělství, ve zdravotnictví i ve školství. „Proto jsou ty školské odbory ve stávkové pohotovosti,“ zdůraznil a obrátil se na Havla, který se ve Sněmovně věnuje otázkám školství. K dovršení všeho zlého podle Pražáka chybějí peníze i na opravy silnic druhé a třetí třídy, což je nemalý problém.

Koten připomněl situaci v resortu obrany. Konkrétně platby za stíhačky F-35. „Mně nepřipadá skutečně rozumné posílat takovéto zálohy na 10 let dopředu. Myslím, že lze ty peníze využít efektivněji,“ zdůraznil.

Havel poznamenal, že pokud má budoucí vláda lepší nápady, jak si poradit s rozpočtem, má je realizovat. „Nemáte lepší nápad. Nemáte,“ vmetl Matěj Ondřej Havel členům budoucí koalice.

Došlo i na skládání orgánů Poslanecké sněmovny. Piráti „nedostali“ ani místopředsedu sněmovny, ani předsednictví v žádném výboru. Bartoš si posteskl, že ostatní opoziční strany nebyly vůči pirátům vstřícnější. „Ale my nefňukáme a jedeme dál,“ prohlásil Bartoš.

Pražák k pirátům poznamenal: „Je to taková zoufalost od Pirátské strany. Měli jste si to domluvit třeba se Starosty. Já myslím, že je to taková ukázka budoucí opozice. Ty ostatní strany se na vás vykašlaly,“ konstatoval Pražák směrem k Bartošovi.

Bývalý předseda Pirátů poukázal i na to, že šéf PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl bude místopředsedou sněmovního výboru pro obranu, což podle Bartoše „není dobrá zpráva, neboť to vyvolává obavy, jaké informace může Jindřich Rajchl vynášet někam, kam by je vynášet neměl“.

Pražák se jal připomínat kauzu Dozimetr a kroutil hlavou nad tím, že kvůli kauze Dozimetr spolek Milion chvilek demonstrace nepořádal, ale zato teď demonstraci chystá, a to proti vládě, která ještě ani nevznikla.

autor: Miloš Polák

