Ančincová (Piráti): Stabilní a předvídatelné financování sociálních služeb

16.11.2025 10:17

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci ve Výboru pro sociální politiku.

Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Stala jsem se členkou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Je to místo, kde se rozhoduje o tématech, která ovlivňují každodenní život stovek tisíc lidí: rodin, seniorů, pečujících, lidí s handicapem i pracovníků v sociálních službách.

A právě tam chci přinést své zkušenosti i energii.

Mým hlavním cílem je stabilní a předvídatelné víceleté financování sociálních služeb.

Bez této jistoty nemůže systém fungovat spravedlivě ani kvalitně. Nejistota se dotýká jak poskytovatelů, tak rodin, které služby využívají. A to je potřeba konečně změnit.

Chci se také věnovat podpoře rodin a rodičů: od férovějšího nastavení rodičovského příspěvku až po lepší dostupnost péče a služeb v regionech. Rodiny nesmí být v systému na druhé koleji. A páry nesmějí mít strach rodiny vůbec zakládat kvůli nejistotě.

Pečující jsou pro mě klíčové téma. Ať už jde o neformální pečující, kteří často stojí na hranici vyhoření, nebo o pracovníky v sociálních službách, kteří dlouhodobě bojují s nízkým odměňováním. Bez nich by se systém péče zhroutil. Chci, aby měli důstojné podmínky, férovou podporu a jasně nastavená pravidla.

Otevřu také potřebu řešení sociálně-zdravotního pomezí. Péče o seniory a podpory pečujících je pro mě stejně zásadní jako skutečná podpora lidí, kteří v sociálních službách pracují.

Systém totiž stojí právě na těchto pracovnících.

Sociální výbor má šanci začít řešit problémy, které lidé reálně cítí. Držte mi palce, budu vás pravidelně informovat!

Jdu do toho s odhodláním a srdcem na správném místě. 

Bc. Hana Ančincová

  Piráti
  poslankyně
