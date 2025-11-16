„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi

16.11.2025 13:16 | Monitoring

Vy jen zakrýváte rozpočtový zločin! V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN to opět vřelo. Předseda Motoristů Petr Macinka a místopředseda ANO Radek Vondráček nešetřili odcházející vládu Petra Fialy (ODS). Podle Macinky odcházející vláda předvádí akt zoufalství a šaškárnu. Lidé přitom podle Macinky řekli, co si ve skutečnosti přejí. Tu hájil ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský. „Já už bych z té vlády docela rád odešel,“ nechal se slyšet Lipavský.

„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Hosty první hodiny nedělní Partie byli Jan Lipavský, Barbora Urbanová, Petr Macinka a Radek Vondráček

Hosty první hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prim News byli Radek Vondráček (ANO), Petr Macinka (Motoristé), Jan Lipavský (za ODS) a Barbora Urbanová (STAN).

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 10425 lidí
Radek Vondráček hned v úvodu pořadu poznamenal, že předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš svůj střet zájmů řeší a vyřeší. Prezident na počátku října poznamenal, že viděl několik možností řešení. Ale teď na Hradě narůstá nespokojenost. „Co je to za hlas? Kde se to bere?“ kroutil hlavou Vondráček. „Já doufám, že atmosféra zůstane přátelská,“ vzkázal na Hrad.

Lipavský kontroval, že Andrej Babiš o svém střetu zájmů ví mnoho let a mohl to řešit už před lety. Teď je podle Lipavského načase, aby předstoupil před veřejnost a aby řekl co a jak. Připomněl také, že i prezident Pavel má přímý mandát od voličů a zastupuje je. Proto má právo jejich ústy mluvit.

Opoziční poslanci jsou připraveni svolat mimořádnou sněmovní schůzi, aby Andrej Babiš mohl vyložit všechno, co bude třeba, aby se mohl ujmout vlády. „Já už bych z té vlády docela rád odešel,“ pravil na to konto Lipavský.

„My jsme srozuměni s tím, že k tomu má dojít těsně před jmenováním,“ ozval se Peter Macinka. „Mě jen zarážejí ty hry o tom, že to ‚musí být‘ ta veřejná debata o řešení střetu zájmů. Já myslím, že tady jedna velká veřejná debata proběhla. Říká se tomu volby. Veřejnost všechno dobře věděla,“ poznamenal Macinka, že teď není prostor pro další velkou debatu o Andreji Babišovi. Pokud na ni prezident Petr Pavel tlačí, pak podle Macinky zdržuje sestavován a jmenování vlády spíše on. „Možná, kdyby novináři byli trochu lepší, tak by sledovali veřejné listiny a viděli by, že se nějaké věcí dějou,“ ozval se ještě Macinka.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se ke slovu znovu dostal Vondráček, poznamenal, že donedávna probíhal konstruktivní dialog mezi prezidentem a budoucím premiérem a vyjádřil naději, že se konstruktivní dialog podaří obnovit.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 15831 lidí
Pokud jde o mimořádnu schůzi Sněmovny iniciovanou opozicí, podle Radka Vondráčka jde o snahu nastolit jiná témata, i když by se měl reálně řešit spíše „rozpočtový zločin“, jak doslova Vondráček popsal návrh státního rozpočtu na rok 2026 od odcházející vlády.

Urbanová k tomu podotkla, že prezident Pavel postupuje podle nálezu Ústavního soudu ČR z roku 2020, takže podle Urbanové je vše v pořádku.

„Já bych podepřel to, co tady řekl kolega, že ta mimořádná sněmovní schůze bude akt zoufalství. Bude to trošku šaškárna,“ nechal se slyšet Macinka, a dodal, že veřejnost nezajímá střet zájmů Andreje Babiše. „Lid si nic nežádá, lid řekl, co si přeje, 3. a 4. října ve volbách,“ pravil Macinka.

Lipavský, poznamenal, že se mu zdá, že budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů je „opilá mocí“.  

Na to Radek Vondráček řekl: „Nejdřív se důrazně ohrazuji proti výroku, že jsme opilí mocí,“ řekl s tím, že Poslanecká sněmovna nastupující vládě vymezuje mantinely, tak jako i jakékoli jiné budoucí vládě, která bude chtít po volbách nastoupit k moci.

„Prezident má kompetence v zahraniční politice,“ připomněla Urbanová, podle níž „bude muset být jasně řečeno“, zda i budoucí vláda Andreje Babiše vidí „Rusko jako hrozbu“ a zda na to vláda bude reagovat tak, že udrží výdaje na obranu v patřičné výši. „Jak to koneckonců požaduje i prezident Donald Trump,“ řekla.

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
2%
1%
hlasovalo: 7089 lidí
Macinka ironizoval: „Když nic nemám, na ničem se nedohodnu, tak tam vrazím Rusko a vrazím tam Agrofert,“ trpce se smál končící vládě. A že budoucí vláda bude dělat konkrétní kroky a nepotřebuje zaplňovat prázdný prostor řečmi o Rusku, že budoucí vláda žádné volné místo zaplnit nepotřebuje. Bude mít dost pozitivní práce ve prospěch Česka.  

Radek Vondráček odcházející vládě sdělil, že zničila vztahy ve V4 a bude na vládě Andreje Babiše, aby tyto vztahy znovu budovala. Lipavský se ohradil, že vláda Petra Fialy nic neničila, že poslední jednání ministrů zahraničí proběhlo v Praze. Stejně prý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) svolával jednání ministrů právě o zemědělské politice.

Urbanová, vyjádřila naději, že „bude Filipu Turkovi stačit post místopředsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny“ a že už nebude chtít být ministrem. „Myslím si, že mnohem větší škody by napáchal na ministerstvu zahraničí,“ pravila Urbanová.

Podle Radka Vondráčka mají Motoristé stále prostor k tomu, aby vše kolem Filipa Turka vysvětlili a ten aby se mohl stát ministrem zahraničních věcí. Vondráček podle svých vlastních slov počítá s tím, že Andrej Babiš ponese na Hrad jméno Filipa Turka jako nominanta na ministra.

Podle Lipavského „lidé v zahraničí nechápou humor Filipa Turka, nechápou český pivní humor po desáté hodině večer“. „Mně to přijde nepřijatelné i tak,“ vyjádřil se Lipavský.

Jan Lipavský

  • ministr zahraničí v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Macinka se hned ohradil. „Já bych nedělal to, co děláte vy. Vy v zahraničí pomlouváte, já bych to nedělal,“ vypálil Macinka.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 17192 lidí
Podle Urbanové bylo vyjadřování Filipa Turka na sociálních sítích nevhodné, ale „jestli se stane ministrem zahraničí, bude to ministr zahraničí Andreje Babiše a bude na Babišovi, zda bude ochoten svého ministra před zahraničními partnery hájit“.

Radek Vondráček Urbanovou ujistil, že tento fakt vnímá. „Všechno ostatní už je jen pěna dní,“ dodal Vondráček. Pak řekl pár slov i o návrhu státního rozpočtu na rok 2026 a konstatoval, že poslední rozpočet od Fialovy vlády „má řadu děr“. Kupříkladu si odcházející vláda neřekla o notifikaci nových bloků Dukovan, takže na to nebude třeba vyčleňovat peníze.

„Ten rozpočet je totální paskvil. Takový rozpočtový paskvil tady v historii Česka ještě nebyl,“ ozval se Macinka.

Lipavský řekl, že „vláda Petra Fialy šetří na chodu státu, ale vkládá peníze do investic v dopravě, v energetice, ale i v obraně. Rusko je hrozba a já myslím, že je dobře, když jsme vložili 2,35 procenta HDP na obranu,“ pravil Lipavský, a že „vláda Petra Fialy jedná jako řádný hospodář“.

Psali jsme:

Požadavky na Babiše? „Nemá nárok,“ zní k Pavlovi
Právník: Petr Pavel hraje hru proti vlastním občanům
To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě
Milion chvilek zve na Staromák. Na Pitharta, Kroupu a Hutkův zpěv

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ODS , Partie , STAN , střet zájmů , Urbanová , volby , Vondráček , ANO , Ústavní soud ČR , motoristé , Macinka , Lipavský , CNN Prima News , SPOLU

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasdíte s názorem, že budoucí premiér Andrej Babiš musí vysvětlit, jak vyřeší svůj střeet zájmů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Lukáš Vlček byl položen dotaz

předložte důkaz

na základě čeho a jak jste došel k závěru, že Ukrajina brání Evropu před ruskou agresí. Buďte prosím konkrétní a předložte jasné důkazy, že Rusko plánuje napadnout Evropu. Pokud je nemáte, tak se za tu dezinformaci a strašení omluvte.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi

13:16 „Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi

Vy jen zakrýváte rozpočtový zločin! V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN to opět vřelo. Předsed…