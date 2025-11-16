„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi

Hosty první hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prim News byli Radek Vondráček (ANO), Petr Macinka (Motoristé), Jan Lipavský (za ODS) a Barbora Urbanová (STAN).
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Lipavský kontroval, že Andrej Babiš o svém střetu zájmů ví mnoho let a mohl to řešit už před lety. Teď je podle Lipavského načase, aby předstoupil před veřejnost a aby řekl co a jak. Připomněl také, že i prezident Pavel má přímý mandát od voličů a zastupuje je. Proto má právo jejich ústy mluvit.
Opoziční poslanci jsou připraveni svolat mimořádnou sněmovní schůzi, aby Andrej Babiš mohl vyložit všechno, co bude třeba, aby se mohl ujmout vlády. „Já už bych z té vlády docela rád odešel,“ pravil na to konto Lipavský.
„My jsme srozuměni s tím, že k tomu má dojít těsně před jmenováním,“ ozval se Peter Macinka. „Mě jen zarážejí ty hry o tom, že to ‚musí být‘ ta veřejná debata o řešení střetu zájmů. Já myslím, že tady jedna velká veřejná debata proběhla. Říká se tomu volby. Veřejnost všechno dobře věděla,“ poznamenal Macinka, že teď není prostor pro další velkou debatu o Andreji Babišovi. Pokud na ni prezident Petr Pavel tlačí, pak podle Macinky zdržuje sestavován a jmenování vlády spíše on. „Možná, kdyby novináři byli trochu lepší, tak by sledovali veřejné listiny a viděli by, že se nějaké věcí dějou,“ ozval se ještě Macinka.
Když se ke slovu znovu dostal Vondráček, poznamenal, že donedávna probíhal konstruktivní dialog mezi prezidentem a budoucím premiérem a vyjádřil naději, že se konstruktivní dialog podaří obnovit.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Urbanová k tomu podotkla, že prezident Pavel postupuje podle nálezu Ústavního soudu ČR z roku 2020, takže podle Urbanové je vše v pořádku.
„Já bych podepřel to, co tady řekl kolega, že ta mimořádná sněmovní schůze bude akt zoufalství. Bude to trošku šaškárna,“ nechal se slyšet Macinka, a dodal, že veřejnost nezajímá střet zájmů Andreje Babiše. „Lid si nic nežádá, lid řekl, co si přeje, 3. a 4. října ve volbách,“ pravil Macinka.
Lipavský, poznamenal, že se mu zdá, že budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů je „opilá mocí“.
Na to Radek Vondráček řekl: „Nejdřív se důrazně ohrazuji proti výroku, že jsme opilí mocí,“ řekl s tím, že Poslanecká sněmovna nastupující vládě vymezuje mantinely, tak jako i jakékoli jiné budoucí vládě, která bude chtít po volbách nastoupit k moci.
„Prezident má kompetence v zahraniční politice,“ připomněla Urbanová, podle níž „bude muset být jasně řečeno“, zda i budoucí vláda Andreje Babiše vidí „Rusko jako hrozbu“ a zda na to vláda bude reagovat tak, že udrží výdaje na obranu v patřičné výši. „Jak to koneckonců požaduje i prezident Donald Trump,“ řekla.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Radek Vondráček odcházející vládě sdělil, že zničila vztahy ve V4 a bude na vládě Andreje Babiše, aby tyto vztahy znovu budovala. Lipavský se ohradil, že vláda Petra Fialy nic neničila, že poslední jednání ministrů zahraničí proběhlo v Praze. Stejně prý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) svolával jednání ministrů právě o zemědělské politice.
Urbanová, vyjádřila naději, že „bude Filipu Turkovi stačit post místopředsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny“ a že už nebude chtít být ministrem. „Myslím si, že mnohem větší škody by napáchal na ministerstvu zahraničí,“ pravila Urbanová.
Podle Radka Vondráčka mají Motoristé stále prostor k tomu, aby vše kolem Filipa Turka vysvětlili a ten aby se mohl stát ministrem zahraničních věcí. Vondráček podle svých vlastních slov počítá s tím, že Andrej Babiš ponese na Hrad jméno Filipa Turka jako nominanta na ministra.
Podle Lipavského „lidé v zahraničí nechápou humor Filipa Turka, nechápou český pivní humor po desáté hodině večer“. „Mně to přijde nepřijatelné i tak,“ vyjádřil se Lipavský.
Macinka se hned ohradil. „Já bych nedělal to, co děláte vy. Vy v zahraničí pomlouváte, já bych to nedělal,“ vypálil Macinka.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Radek Vondráček Urbanovou ujistil, že tento fakt vnímá. „Všechno ostatní už je jen pěna dní,“ dodal Vondráček. Pak řekl pár slov i o návrhu státního rozpočtu na rok 2026 a konstatoval, že poslední rozpočet od Fialovy vlády „má řadu děr“. Kupříkladu si odcházející vláda neřekla o notifikaci nových bloků Dukovan, takže na to nebude třeba vyčleňovat peníze.
„Ten rozpočet je totální paskvil. Takový rozpočtový paskvil tady v historii Česka ještě nebyl,“ ozval se Macinka.
Lipavský řekl, že „vláda Petra Fialy šetří na chodu státu, ale vkládá peníze do investic v dopravě, v energetice, ale i v obraně. Rusko je hrozba a já myslím, že je dobře, když jsme vložili 2,35 procenta HDP na obranu,“ pravil Lipavský, a že „vláda Petra Fialy jedná jako řádný hospodář“.
autor: Miloš Polák