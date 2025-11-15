„Nehorázný požadavek prezidenta.“ Ševčík odmítá tlak na Babiše

Skupina influencera Mika Oganesjana zveřejnila sexuální videa poslance Jindřicha Rajchla. Vojtěch Pšenák z Oganesjanovy skupiny natáčel před Rajchlovým domem a potkal tam jeho nezletilou dceru, které se ptal na dění v domě. Pšenák se brání, že Rajchlovu dceru potkal náhodou. Skupina tvrdí, že videa byla volně dostupná na internetu. Co si o této kauze myslíte?
Zásahy do soukromí, ať už je to soukromí takové nebo onaké, jsou neomluvitelné. Nechutné je pak zatahovat do stalkingu nezletilé děti a činit na ně nátlak, aby se k něčemu vyjádřily. Osobně mám zkušenosti jak s fujtajblovým Pšenákem, tak s agresivním Oganesjanem. Myslím si, že policie měla už dávno konat a za všechny ty jejich prohřešky, které jsou zdokumentovány, počínaje sundáváním SPZ z aut a konče zasahováním do individuálních záležitostí jednotlivců, byť jsou politiky, jsou daleko přes čáru. Předpokládám, že se konečně policie rozhýbe a bude jednat. Víme, že ochrannou rukou nad touto skupinou držel ministr vnitra, v současné době v demisi. Snad se policie přestane bát a začne jednat a trestat narušování právního řádu v České republice.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Blíží se svátek 17. listopadu a připomenutí událostí let 1939 a 1989. Je česká demokracie v ohrožení?
Demokracie je vždy v ohrožení, když instituce, které mají jednat, nejednají. Primárně jsme ohroženi tím, že se centralizují rozhodovací pravomoci do Bruselu a že předáváme celou řadu činností k rozhodování do orgánů Evropské unie. Není to jen tím, že přebíráme legislativu Evropské unie – mnohdy vnucenou, která se pro nás nehodí.
Demokracie je taktéž ohrožena třeba tím, že současný prezident republiky dosud nejmenoval nového předsedu vlády. Přitom povinností prezidenta je dodržet čl. 62 Ústavy ČR jmenovat premiéra. Zvykově by to měl být vítěz voleb, a zároveň je to nyní i šéf koalice, disponující v současné době 108 mandáty v Poslanecké sněmovně. Prezident místo toho požaduje ústupky z programů, pro které lidé hlasovali, a degraduje nadstranický úřad hlavy státu na hlásnou troubu programu pětidemoliční vlády, kterou občané ve volbách odmítnuli. Chce, aby vláda zahrnula do svého programového prohlášení postoj k válce na Ukrajině a závazek na zvyšování výdajů na obranu. Měl by jít jako první příkladem v respektování výsledků voleb, neprodlužovat život nečinné vládě v demisi. Požadavek prezidenta ČR Pavla považuji za nehorázný, nejsme na Ukrajině, je to návrh programového prohlášení vlády České republiky.
Chtít něco takového v situaci, kdy „Zelenského spojenec uprchl ze země“ na základě protikorupčního zátahu, kdy si zloději rozdělili v přepočtu „jen“ dvě miliardičky Kč, které jim možná z peněz našich daňových poplatníků poslala proukrajinská Fialová vláda, a kdy i eurokraté na serveru Politico a novináři z Aktuálně píší, že „Zelenskyj čelí skandálu, obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou“, tak to už není hloupost, ale skoro to zavání chováním s nadsázkou řečeno „vojenské junty“. K vojenským výdajům vám sděluji, že podle posledních údajů 9 států NATO neplní ani 2 % ve vztahu k HDP a z toho navíc 7 států nedává ani 1,5 % výdajů na zbrojení ve vztahu k HDP (Belgie, Kanada, Itálie, Lucembursko, Slovinsko, Španělsko a Island).
Demokracie byla také ohrožena tím, že tady vládla v zájmu cizích mocností vláda, která neplnila přání občanů. Doufám, že toto bude teď změněno, když občané ve volbách dali jasně najevo, že si nepřejí proukrajinské a korupčně mafiánské směřování našeho politického establishmentu.
Které momenty v polistopadové historii naší země považujete za zlomové?
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Další zlom nastal v období, kdy jsme vstupovali do Evropské unie. Bylo mi již tehdy zcela jasné, že Evropská unie se odchyluje od toho, co bylo základem vzniku integračního uskupení Evropského hospodářského společenství, tedy EHS, a to byl volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Od tohoto se Evropská unie, už od nástupu Jacqua Delorse k moci v polovině 80. let, začala postupně odkloňovat a tento odklon pokračoval po zavedení eura – k tomu, že se teď obloukem vracíme k přeregulované centralistickým snahám podléhající hospodářské politice Evropské unie. Klasickým dokladem toho je například Green Deal, který mnozí ekonomové, takzvaní prozápadní ekonomové, označují za nejcentralističtější program po druhé světové válce. Takže tím dalším zlomem byl náš vstup do tohoto „spolku“.
A pokračuje to i v současné době, kdy přeregulovanost, centralizace, dirigismus, byrokracie a přerozdělování, nejčastěji prostřednictvím dotací, zasahuje čím dál víc oblastí hospodářství.
Od června 2026 začne platit evropská směrnice o transparentním odměňování, podle které budou firmy muset vysvětlit, proč berou dva lidé na stejné pozici rozdílné mzdy. Firmám za neplnění hrozí sankce. Podle analýzy Comp&Ben Asociace se dnes vystavuje riziku postihů 60 % firem, protože neumí prokázat, že odměňují zaměstnance spravedlivě. Považujete tuto směrnici za přínosnou?
Tak, jako naprostou většinu směrnic a direktiv EU považuji za nebezpečné pro tržně konformní vývoj hospodářství, tak i tuto považuji za zcela chybnou. Je na rozhodování firem a řídících orgánů těchto firem, jak budou hodnotit své zaměstnance. Ne každý zaměstnanec má stejný přístup ke stejné práci. Je jednoznačně dané, že jsou to právě individuální přínosy zaměstnanců, které mají být ohodnocovány, a to má rozhodovat firma, a nelze všechno zaškatulkovat do jednotlivých norem, respektive do jednotlivých mzdových tarifů.
Tuto směrnici považuji za další příklad přeregulovanosti a nesmyslnosti opatření ze strany Evropské unie. Velmi složitě se bude hledat obsah slova spravedlivé odměňování, protože každý tu spravedlnost může chápat jinak. Dojde k zahlcení dalších institucí a k vytváření zbytečných pracovních míst, kde se budou řešit tyto problémy i případné spory. Je na svobodném rozhodnutí každého z těch zaměstnanců, jestli je ochoten za stávajících mzdových tarifů a odměňování pracovat pro tu kterou firmu, nebo není. A firmy by měly mít možnost právě o tomto rozhodovat, a ne že za ně bude rozhodovat nějaký úřad či nějaký ombudsman, případně soudce.
Spotřebitelské ceny rostou. Meziročně v říjnu zrychlily na 2,5 %, zdražily zejména potraviny. Mléko, sýry a vejce o 8 %, maso o 6 % a pečivo o 3 %. Ale od Fialovy vlády jsme slyšeli, že z nejhoršího jsme venku a že ekonomika roste. Tak jak to je?
Ano, bohužel, inflace se opět zvyšuje a týká se to především těch položek spotřebního koše, které jsou nezbytné pro každého, to znamená potravin, ale i dalších položek. Předpokládám, že může dojít do konce roku ještě k dalšímu nárůstu míry inflace a může se blížit ke třem procentům. Co je však důležité, že se nám tady zhoršují i další makroekonomické ukazatele, které bohužel povedou k vyšším výdajům i ze státního rozpočtu.
Zvyšuje se nezaměstnanost. Málokdo ví, že říjnová míra nezaměstnanosti je v roce 2025 nejvyšší od roku 2016. Říjnový počet uchazečů o práci je nejvyšší od října roku 2016. Tento počet uchazečů o práci se zvýšil od doby, kdy Fiala přebíral vládu, téměř o 90 tisíc osob. Oproti stejnému měsíci loňského roku, to znamená oproti říjnu roku 2024, se zvýšil počet uchazečů o práci o více než 50 tisíc. A kdybychom se měli podívat i na počet volných pracovních míst, tak ten klesl už pod 100 tisíc a je nejnižší dokonce od roku 2014. Takže ekonomická situace, za které bude přebírat nová vláda v České republice svou moc, tak není nic moc.
K té inflaci ještě nutno podotknout, že oproti roku, kdy byla přebírána moc Fialou, tak celková cenová hladina se zvýšila o 37,5 %. Je to měřeno k celkové cenové hladině roku 2015, kdy do roku 2021 tato celková cenová hladina oproti roku 2015 stoupla pouze o 18,6 % (za 7 let). V současné době, v říjnu 2025 je celková cenová hladina oproti roku 2015 vyšší o víc jak 56,1 %. Ten rozdíl oproti roku 2021 je 37,5 % (56,1 – 18,6), spadá na vrub Fialovy vlády, a o to se samozřejmě znehodnotily také úspory lidem, kteří aspoň trochu mohli spořit.
Zdeněk Hřib vzkázal komikovi Michalu Suchánkovi, ať „sejde mezi nás plebs“. Suchánek viní Hřiba za dopravní katastrofu v Praze. Hřib mu doporučil cestovat MHD. Je Hřib, který pobírá 140 tisíc měsíčně plus bonusy, má auto s řidičem a staví v Praze vilu za desítky milionů, součástí plebsu?
Pan doktor Hřib určitě nepatří finančně mezi plebs. Koneckonců plebsem nemůže být, protože jezdí s řidičem, o kterém jsem se teď doslechl, že má stovky hodin přesčasů během posledních pár měsíců. Takže pan Hřib určitě tou tramvají nebo autobusem nejezdí. Mezi plebs může patřit pouze tak mentálně a svým asociálním přístupem.
Dopravní situaci v Praze mohu posoudit na posledních 50 let. Nebyla nikdy horší, než je v současnosti. Začalo to naprosto nesmyslným zužováním ulic a ubíráním jednotlivých pruhů na mnoha tazích přes Prahu. Další byly nesmyslné cyklostezky, které vedou od nikam do nikam, případně jsou využívány minimálně. Například na cyklostezce, která vede po nábřeží směrem do Holešovic, jsem zatím v životě nepotkal ani jednoho cyklistu, a to tamtudy jezdím poměrně často. Dochází k dalšímu omezování dopravy fatálním selháním koordinace uzavírek souvisejících s různými opravami.
Dále se situace zhoršuje tím, že se vedení města zcela nelogicky rozhodlo, že zavede tramvajovou dopravu na Václavské náměstí, čímž vlastně situaci tramvají nijak nevyřeší. Tramvaje jezdily dosud na I. P. Pavlova, pak směrem dolů a mohly zahnout na Karláku a přejet Václavák do Jindřišské ulice. Tohle je další fatální selhání Hřibovy administrativy, ať už byl primátor nebo náměstek primátora. Ta situace je extrémně špatná již druhým rokem, kdy dochází k postupnému uzavírání a zužování prostoru na horním konci Václavského náměstí, ať už se jedná o pruhy, které vedou z Holešovic, nebo dopravními pruhy, které vedou z I. P. Pavlova na hlavní nádraží.
Kolaps je ale i na příjezdech do Prahy tam, kde se stávají silnice záležitostí pražského magistrátu. Je to největší selhání v dopravě za posledních 50 let. Ani komunisté tak fatálně nezvládnutou situaci neměli. A to naopak rozestavěli řadu komunikací, které pak byly dostavěny. Poděkovat a omluvit by se mělo ještě za útoky právě i ze stran různých pirátských skupin, za tunel Blanka, který již dneska by toto vedení města nikdy nebylo schopno dát do provozu. To se povedlo Pavlu Bémovi a těch pár stamilionů navíc určitě stálo za to, protože jinak bychom byli v Praze v neřešitelné situaci s dopravou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný