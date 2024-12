Hniloba, žluklé. „Křiví se huba.“ A účtenku nedali. Šok z jídla, které prodávali v Teplicích

Videobloger, jenž se na YouTube představuje jako Starej Fotr, vyrazil do Teplic. Konkrétně do 11. nejhůře hodnoceného bistra v celé ČR.

Videobloger si objednal čínskou polívku za sto korun. „No, řekl bych, že ten koriandr zažil už lepší časy,“ začal poměrně zvolna. A hned přidal, že v polívce je poměrně dost masa a když ji ochutnal, prohlásil, že to není tak zlé. Až na zkažený koriandr.

Jenže to byl teprve začátek. Jako druhý chod si vybral maso s rýží a hned konstatoval, že rýže ani náhodou není vietnamská. „To je jak ze školní jídelny,“ kroutil hlavou.

A pokud jde o maso, kuře podle něj nebylo zkažené. „Ale to těsto je starý, má to takovou žluklou chuť. Možná ho málo vyměňujou. Já se omlouvám, ale tohle teda fakt jíst nechci. Protože se obávám, že by mi z toho mohlo být zítra špatně,“ pravil videobloger, a že nechce působit jako fiflena, ale tohle jídlo radši věnuje prasátkům. „Jestli se kameraman neurazí, tak já bych to dal stranou. Někam daleko stranou,“ uzavřel debatu o této porci. „Možná, kdyby tady bylo otevřený okno, tak bych to dal ještě víc stranou,“ naznačil docela nejinotajně.

A jako třetí porci si objednal Gyros, přičemž maso bylo podle něj zcela mimo housku, která se lámala, a vše dokreslovala majonéza z pytlíku.

V bistru prý navíc lze platit jen hotově, a ještě vám nedají účtenku.

„Po dlouhých dvaceti minutách tady máme opět jídlo. „Tady se víc čeká, než jí,“ pousmál se trpce recenzent. A předvedl prazvláštní smažený sýr. „Mám takovej blbej pocit, že je dělanej na stejným oleji jako ty kuřecí kousky. Ten se úplně rozpadá,“ kroutil hlavou Starej Fotr. Sýr podle něj ještě nebyl tak příšerný, byť šlo o polotovar, ale ty hranolky byly podle recenzenta „hrozně moučný“.

A ceny jsou prý také mizerné. "Ty ceny jsou příšerný,“ nešetřil kritikou Starej Fotr.

Pak se vrhnul na nudle s kuřecím gyrosem za 210 Kč a... a hned se mu zkřivila pusa. „Ty vole, to je slaný. To je úplně brutální. Já mám rád slaný jídla, ale tohle je fakt moc,“ politoval. A snažil se narovnat si notně osolený jazyk v puse. „To je slaný, jak slaná voda to je,“ pokračoval Starej Fotr v popisu situace. „Mně se chce brečet,“ pravil v okamžiku, kdy se snažil ochutnat klasické závitky.

Dalším chodem byla kachna. „Máme k tomu opět tu hnusnou rejži. Ale na to, jaký to má hodnocení, tak ta kachna není zlá,“ konstatoval.

A pak došlo na sépii. „To smrdí jak bolavá noha. Já to nechci. To fakt smrdí. Tohle se bojím dát do pusy. To smrdí. Já to nechci. A ještě je to slaný zase. … Kterej blb si dá v takovýmhle bistru sépie?“ nakladl tázací notu. Přesto však, jedno sousto přece jen vložil do úst, ale okamžitě to vyplivl. „Já na to seru. Já to nechci,“ prohlásil zkvašeně. „Je to polotovar, kterej já úplně nepoznám. Ale jde o to, jestli už nebyl někde zmraženej, rozmraženej a zase zmraženej. To je největší nebezpečí,“ varoval videobloger.

A že ta jídla byla drahá a v nízké kvalitě.

„Já se omlouvám všem, kteří se na to museli koukat, ale já to fakt jíst nechci. Ale dal bych tomu asi dvě a půl hvězdičky.“

