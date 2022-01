Hnus v nejhorší možnou chvíli. Trans marxistická aktivistka šokuje

reklama

Chloé Monette ve svém tweetu zmiňuje známou mezinárodní kampaň Meatless Monday povzbuzující lidi, aby nejedli v pondělí maso a zlepšili stav naší planety. To by samo o sobě nebylo tak špatné, ale jako každý výrok této osoby se proměnil v silnou kontroverzi, když jej dala do srovnání s posíláním Židů do plynové komory.

„Meatless Mondays má podobnou energii jako neplynovat Židy v pondělí,“ napsala ve středu odpoledne Monette na svém twitterovém účtu.

Následně se pod jejím příspěvkem začali ozývat právě ti, kterých se její výrok týká. „Neberte si nás do huby,“ vzkazují.

A podporu jim vyjádřil také novinář Ruščák, kterého šokovalo, že se Monette neštítí taková slova vypustit z úst den před Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu, která připadá na 27. ledna. Někteří Židé preferují připomínku této památky právě hebrejským termínem šoa. Holokaust či šoa bylo nacistickým státem provozované hromadné vyvražďování především osob židovské národnosti.

„A tohle napíšete v předvečer Mezinárodního dne památky šoa. Že se nestydíte. Jste jak ti tupí antivaxeři se žlutou hvězdou,“ vzkázal ve svém tweetu Monette zhrozený Ruščák.

Když se jí moderátor v Standa Show před pár dny ptal na proces, jak to vypadá, když si člověk chce změnit pohlaví v občance, uvedla: „Člověk musí minimálně rok v kuse brát hormony, ještě vůbec, než se dostane na tu sexuologii, tam se docela čeká, pak se rok berou hormony a potom může ta osoba na pohlavní komisi, to je hroznej název! Ta zasedá dvakrát ročně,“ dodala Monette, že hodně také záleží na volbě sexuologa, protože sexuologie tady nejsou standardizované a každá si vlastně s translidmi dělá, co chce,“ uvedla.

Monette se následně vyjádřila k tomu, v kolika letech je možné vyjádřit nesouhlas s tím, jaké má člověk tělo. „Asi by se všichni shodli, že v 18 letech, když člověk může volit všechno, že je rozumná hranice, to kdybych řekla, nikdo nebude odporovat, ale problém je prostě, že jakmile tělo projde pubertou, obzvlášť tou mužskou, protože testosteron biologicky je mnohem silnější hormon a působí ty nevratné změny v těle, jako je třeba mutace, fousy a podobně, tak kromě hormonů, třeba ženských hormonů, které beru já, existují i takzvané blokátory puberty, což na rozdíl od hormonů má naprostý minimum vedlejších efektů. Takže já jsem toho názoru, že jakmile je prostě pochyba o genderu, ať je to třeba ve 12, 13 letech, než tělo začne tou pubertou, tak by se měly tyto léky nasadit,“ zmínila Monette.

Ale pozor. Komplikované je podle ní i biologické pohlaví. „Není jenom muž a žena, existují ještě i intersex lidé. V podstatě dá se to představit jako přímka, na jedné straně typický biologický muž, na druhé straně typicky čistá biologická žena, mezi tím je spousta genových mutací, které se prostě dějou náhodně. Stejně jako má někdo cukrovku, tak někomu se zmutují pohlavní znaky. A někde zhruba uprostřed jsou intersex lidé, kteří bohužel tady v Česku neexistují,“ pravila osoba Chloé Monette.

A postěžovala si, jak zle se translidem v České republice žije. „Velmi složitě a špatně, a to ze všech stran – zákony, lékaři, společnost naše... nejhůř se žije těm translidem, na nichž jde poznat, že jsou trans. Protože pokud si na sebe muž, ať se jakkoliv nalíčí, vezme šaty, tak nejspíš to půjde poznat. A tihle lidi to mají neskutečně složité u nás,“ poznamenala Monette.

