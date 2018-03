Hnusné svědectví s Bartoškovým festivalem: Viděl jsem zpitého herce, jak se vymotal z báru, písknul, nasedl do luxusní audi a odvezl se na hotel. Zdarma, za čí peníze?

„Ačkoli se z pohledu hospodářských výsledků ČEZu jedná o zanedbatelnou položku, myslím, že je toto rozhodnutí pana ředitele Beneše vhodné," sdělil naší redakci člen kabinetu. Důvod? „Podívejte se na minulý týden a Českého lva. Docházelo zde k časté kritice prezidenta republiky, ale druhý den vyšla v médiích série fotografií, kterak umělci padají ze schodů, jak nejsou schopni kvůli silné opilosti ani chodit. Takový obraz mám i já z mých návštěv filmového festivalu," dodal. ParlamentnímListům.cz pak popsal, jak se také utrácely státní peníze.

ParlamentníListy.cz se také snažily zjistit, zdali za koncem spolupráce stojí premiér Babiš. „Ne, ten to nebyl," uzavřel člen vlády.

Naše redakce se festivalovým radovánkám věnuje řadu let, díky čemuž se nebyl nikdo z našich redaktorů schopen akreditovat. Kritické články vadily nejen týmu, ale údajně i Jiřímu Bartoškovi. Zavzpomínejme na rok 2011, kdy jsme napsali: „Ministerstvo kultury dotuje MFF 30 miliony korun, Karlovarský kraj třemi a město Karlovy Vary osmi. Zbytek obstarají sponzoři. Ten hlavní, firma ČEZ, je polostátní a ročně poskytuje 22 milionů korun. Na základě čtyřleté smlouvy tak věnuje MFF téměř devadesát milionů korun. K dalším tzv. partnerům patří RWE, Vodafone, UniCredit Bank, ČD Cargo, Eurovia, Budweiser Budvar, KKCG Karla Komárka, Sony a Kapsch. Celkový rozpočet festivalu činí ročně kolem 135 milionů korun."

ParlamentníListy.cz oslovují postupně všechny subjekty, které na festival přispívají. Stejně tak pátráme po firmách, které jsou na tento filmový "večírek" napojeny a získávají díky němu vysoké prostředky. Od PR po dodavatele alkoholu.

„Ukončení smlouvy ze strany generálního partnera pouhé čtyři měsíce před začátkem 53. ročníku pro nás jako organizátory představuje komplikaci především z časového hlediska. Věříme však, že najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout," glosoval Jiří Bartoška.

Co na to encyklopedie? Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největší filmový festival v České republice, festival je kategorie A (tj. nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) například spolu s festivaly v Cannes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Je to jeden z nejstarších filmových festivalů na světě a stal se nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě. Festival se koná tradičně začátkem července. Každý rok je na festivalu promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa. Snahy o vytvoření tradice mezinárodního filmového festivalu se objevily těsně po skončení druhé světové války. Západočeská lázeňská centra přitom měla pro tento účel nejen dostatečné dopravní spojení, ale i velký počet vhodných hotelů s tradicí zahraničních návštěvníků.

autor: Tomáš A. Nový