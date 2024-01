Hnusný jako ruština. Megaloman Putin... „Proč nejste na frontě?“ Ticho. Mezi ukrajinskými uprchlíky v Rumunsku

reklama

"Fuj. Máme takovou průpovídku. Když je něco ošklivé, říkáme, to je hnusný jako ruština," reaguje Florentin, majitel hostelu v Constatně, když mu nabídnu, že můžeme hovořit i rusky. Zůstáváme tedy u angličtiny. Byli jsme na rumunském pobřeží Černého moře, kde ruská invaze na Ukrajinu také nedá mnoha lidem spát.

Blbí Rusové a Moldavané

Šestačtyřicetý Florentin vytvořil pětipokojový hostel z jednoho bytu ve třetím patře pětipodlažního paneláku. Když vám nevadí, že nemáte pokoj s koupelnou, ušetříte. "Putin je strašný megaloman. Rusové to mají bohužel v krvi. Nicméně válka na Ukrajině dopadá pro Ukrajince špatně, takže už jsem přemýšlel, kam poputuju, jestli se Rusové nezastaví. Do Albánie? Nevím," dává najevo otevřeně své obavy s tím, že mnoho ukrajinských uprchlíků ubytovával. Prý byli skromní a chovali se spořádaně.

Je dost hrdý na malý ekonomický zázrak v zemi na Dunaji. Vždyť rumunská ekonomika patří k nejrychleji rostoucím v Evropské unii a v březnu vstoupí země do Schengenského prostoru, byť s omezením na pozemních hranicích. Z řeči vyplyne, že je rumunským patriotem a zároveň antikomunistou.

Procházka po rumunské riviéře

Kousek od vlakového nádraží stojí autobusové a zrovna každý den v sedm večer tam staví autobus, který jezdí na trase z Oděsy do Istanbulu. Řidič vysvětluje, že tady vždy pár lidí vystupuje, takže pár volných míst má. Nedaleko autobusáku u bufetu postává chlapík a somruje cigaretu. Jmenuje se Boris a pochází taky z největšího ukrajinského přístavu. "Však my těm Rusákům nakonec ukážeme. Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva! Musíte nás ale podporovat, jinak to nezvládneme," ujišťuje. Když mu řeknu, že to vidím bledě a optám se, proč není na frontě, podívá se na mě podezřívavě jako na agenta z Lubjanky a hovor utne.

V Constantě je po sezóně zhruba stejně málo lidí, jako bylo kolem Pražského hradu v době covidové pandemie. Secesní budovu kasina na nábřeží, místní pamětihodnost ze začátku dvacátého století, už téměř opravili. Na pobřeží až za letovisko Mamaia se procházejí malé hloučky lidí, někteří mluví rusky.

Osamocená dívka hledá v písku mušle. Alina pracovala v Charkově jako barmanka poblíž náměstí Svobody a zažila, když tam demonstranti za jednotnou Ukrajinu strhli monumentální sochu Lenina. Utekla před válkou. Rodiče už nemá, sourozence také ne. "Obávám se, že se to na Ukrajině už nikdy nevrátí do stavu před rokem 2014. Zatím se nemám moc kam vracet, takže čekám na sezónu, kdy bude práce dostatek. Barmanka se tady neztratí," podotýká s tím, že už se asi domů nevrátí. Bývalý život prý nechala za sebou.

Na co jsou Češi hákliví

V Hostelu Florentin má každý host k dispozici čtyřiadvacetistránkový elaborát o Rumunsku a potažmo celé východní Evropě. Florentin ho vytvořil proto, aby se cizinci dozvěděli něco více o jeho zemi a poupravili si vlastní, často dosti zkreslené, představy. "Ne všichni slovansky hovořící lidé jsou Rusové. Bulharština není ruština. Musím to zde uvést, protože se mě na to ptali lidé z USA. Pravda je, že slovanské jazyky jsou příbuzné, ale ne stejné," píše se tam třeba. Když jsem se tomu zasmál, Florentin mi sdělil, že musel některým návštěvníkům vysvětlovat i mnohem větší banality.

Ostatně v jeho aktech je i pár řádků o Češích: "Čechům zní velmi urážlivě, když je tady někdo nazývá 'východňáry'. Připomenou, že žijí ve střední Evropě a mají průměrný plat kolem 1400, zatímco Rumuni jen 700 až 800 euro. Nicméně zapomínají, že s růstem mezd jim narostly i ceny. Nájemné až trojnásobně podražilo, takže možnost opatřit si bydlení je v Rumunsku mnohem vyšší než v Česku."

Rumunská riviéra, což zní dost okázale, je dnes směsí starých hotelů ve stylu socialistického realismu, tedy "sorely", a nových moderních budov. Po sezóně, bez lidských mas, je dobře vidět všechny jejich kazy na kráse a nepořádek okolo. Převážně starší ročníky si vzpomenou na místa jako Mamaia nebo Mangalia, kam se vedle vyhlášeného bulharského letoviska Zlaté Písky jezdilo za bývalého režimu k Černému moři masově na rekreaci.



