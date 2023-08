Hnutí SPD odmítá toto klimatické šílenství, které se děje i v rámci Green Dealu, uvedl Okamura

Okamura uvedl, že během následujících tří let chce vybít alespoň 200 tisíc krav. Hovoří o tom interní dokument ministerstva zemědělství v Dublinu, upozornil na to německý deník Süddeutsche Zeitung

Ročně by tak mělo jít zhruba o 65 tisíc krav. Snížily by se tak stavy dojnic a tím i produkce metanu o deset procent, což by podle irského Independent vyšlo státní pokladnu ročně na 200 milionů eur. To je zhruba 4,7 miliardy korun.