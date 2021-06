Hodí se to opozici, nebo jde o výmluvy? Zaorálek a Baxa v sobě

V Událostech, komentářích České televize se střetli ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a plzeňský primátor a expert ODS na školství Martin Baxa. Se vší vervou se do sebe pustili kvůli pandemickému zákonu. „Tohle je pro vás výhodné,“ tepal Zaorálek Baxu. „Já se, pane ministře, omlouvám, ale to takhle přece není,“ kontroval okamžitě Baxa. A strhla se slovní bitka.

V Česku se chystá další rozvolňování proticovidových opatření. Nehrozí, že se zopakuje loňský scénář, kdy premiér Andrej Babiš říkal, že opozice nemá strašit koronavirem, aby poté na podzim ve spojitosti s covidem umíralo sto až dvě stě lidí den co den?

„Pan premiér tehdy říkal, že je vlastně všechno v pořádku, vláda disponuje odborným aparátem, který opozice nemá, proto jsme chtěli ta data, vláda je nedala, ale říkala, že ta situace je v pořádku. Ale dnes je situace jiná,“ uvedl Baxa s tím, že jsme mimo jiné v situaci, kdy soudy zrušily několik vládních opatření.

Také Zaorálek konstatoval, že je dnes situace jiná než loni. Roste počet očkovaných lidí, a pokud jde o kulturu, ta prý má na léto plán, jak postupovat. V loňském roce ho prý neměla.

Celý duel naleznete zde

„V čem je to dneska jiné – že my dneska máme plán, my máme představu, jak bychom měli uvolňovat v měsících až do září,“ řekl ministr.

Poté zkritizoval české soudy za to, jak rozhodují o protikoronavirových nařízeních vlády.

„Tak, jako mi připadá, že se mění atmosféra ve Sněmovně podle toho, jestli jsme v krizi, nebo naopak jsme v krizi epidemické, tak si taky pamatuju, že v době, kdy tady bylo 15 tisíc nakažených, tak ty soudy také nepřijaly rozhodnutí. A já mám pocit, že jakmile nám otrne, tak se objeví ta vlna kritiky,“ pravil Zaorálek.

Baxa okamžitě oponoval, že Sněmovna přijala pandemický zákon, a soudy konstatují, že vláda podle něj nejedná. „Vláda nezaregistrovala, že už nejsme v permanentním nouzovém stavu, že jsme v jiné situaci a že se na to musí reagovat,“ oponoval plzeňský primátor.

„Pojďme si říct, jak to bylo. My jsme měli nouzový stav, vy jste řekli, že nám ho nepodpoříte, tak jsme jednali o pandemickém zákoně,“ pravil Zaorálek s tím, že zákon, který teď soudy shazují, byl přijat ve spolupráci s opozicí.

Tento stav podle Zaorálka opozici vlastně vyhovuje, protože už nemusí hlasovat o prodlužování nouzového stavu.

A Baxa okamžitě vyrazil do protiútoku a konstatoval, že se nelze vymlouvat na špatný zákon.

„Já se, pane ministře, omlouvám, ale to takhle přece není. To, co ty soudy napadají, je to, že ta vláda rozhoduje v rozporu s tímto zákonem. Soudy ukazují, že vláda Andreje Babiše (ANO), vláda, jejíž vy jste členem, uplatňuje svá plošná opatření, a soud říká, že je to v rozporu s pandemickým zákonem,“ pokračoval v palbě do Zaorálka Baxa.

