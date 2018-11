Hodně divoká předvolební kampaň v USA: Donald Trump zveřejnil video, které vytočilo Demokraty k nepříčetnosti

Demokraty a Republikány čeká další politický zápas. Rozhodne se o tom, zda si Trump udrží v zákonodárném sboru většinu či nikoliv. Prezident ví, že hraje o hodně a vytáhl kartu, se kterou operuje pravidelně. Varuje před migrací z Mexika a dalších zemí. K hranicím USA teď ze Střední Ameriky míří karavana asi tří tisíc uprchlíků a Trump nařídil armádě, aby hlídala hranice.

Pokud se stane, že členové karavany dojdou až k hranicím USA a začnou na příslušníky bezpečnostních složek házet kameny, mají to policisté a vojáci chápat jako útok střelnou zbraní a sami mohou zvážit, že odpovědí střelbou.

„Chtějí-li házet na naše ozbrojené síly kameny, ozbrojené síly adekvátně odpoví. Řekl jsem bezpečnostním složkám, aby zvážili použití pušek,“ řekl Trump. Jeho slova přinesla agentura Reuters.

Lidskoprávní organizace za to Trumpa hlasitě kritizují. Na prezidentovi však nenechávají nit suchou ani z jiných důvodů.

Na svém účtu na sociální síti Twiitter uveřejnil Trump video ze soudního procesu s Mexičanem, který stanul před soudem proto, že údajně zabil dva kalifornské policisty. Trump navíc naznačil, že Demokraté nesou spoluvinu na tom, že se Mexičan mohl do země dostat a později zde zavraždit dva strážce zákona.

„To, co Demokraté dělají naší zemi, je pobuřující! Hlasujte pro republikány!“ napsal Trump k videu.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. října 2018

