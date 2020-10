Hokejista Voráček vzkazuje Babišovi: „Na každou sv*ni se vaří voda!“

reklama

„To je přesně to když, máte agenta StB ve funkci. Je to pro český fotbal další rána! 31 let a lidi bohužel zapomínají. Ještě tam je jeden. Já nic, já muzikant! Nebojte pane premiére, na každou svini se vaří voda,“ opřel se v silném výroku ohledně českého fotbalu do premiéra Jakub Voráček.

To je přesně to když mate agenta STB ve https://t.co/k64gLbPdf9 to pro český fotbal další rána!!31.let a lidi bohuzel zapominaji.jeste tam je jeden.ja nic já muzikant!!!!nebojte pane premiére na každou svini se vaří voda. — Jakub Voracek (@jachobe) October 16, 2020

Obvinění čelí celkově dvacítka fotbalových funkcionářů a policisté si přišli i pro místopředsedu FAČR Romana Berbra. Kromě jeho výslechu se detektivové věnovali i prohlídce Berbrova bytu. Podle informací Práva má být tento vysoký fotbalový funkcionář obviněn z podplacení a zpronevěry ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Andrej Babiš ANO 2011



Spojitostí s premiérem Andrejem Babišem, na niž Voráček naráží, může být Berbrova minulost. Ten v roce 1975 vstoupil do SNB, načež byl na rok, mezi lety 1979 až 1980, u Státní bezpečnosti (StB). Berbr tuto činnost přiznal, dokonce tvrdí, že pro StB pracoval až do roku 1988.



O údajné spolupráci s StB hovoří i dokumentace archívu slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) k osobě premiéra Babiše. Ten měl být podle těchto složek evidován jakožto důvěrník StB od listopadu 1980 a od roku 1982 též jako agent s krycím jménem „Bureš“.



Podobný názor zastává i hokejová legenda Jiří Hrdina. „Voras to napsal přesně... Notovali jsme si v létě na golfu, máme hodně podobné názory. Rád retweetuju tenhle názor, protože to samé si myslím i já,“ zhodnotil. Fotogalerie: - Předvolební hokej

Podle něj je dobře, že Voráček využil svého dosahu a napsal svůj názor. „Škoda, že někteří jiní hokejisté to nevidí stejně...“ doplnil Hrdina.

Voras to napsal presne...notovali jsme si v lete na golfu, mame hodne podobne nazory. Rad retweetuju tenhle nazor, protoze to same si myslim i ja. Je dobre, ze clovek s jeho dosahem napise verejne svuj nazor. Skoda, ze nekteri jini hokejiste to nevidi stejne... — Dallas Stars (@dallasstars93) October 17, 2020

V podobném duchu již v září spustil na Babiše i další hokejový matador. Tentokrát to byl slavný brankář z japonského Nagana Dominik Hašek, i on označil Babiše za StBáka. Tenkrát se příspěvek ještě netýkal situace ve fotbalu, nýbrž šlo o premiérovu prosbu o stáhnutí nové verze aplikace eRouška, jež slouží jako upozornění, zdali se lidé nesetkali s nakaženou osobou.



„Jste hnusný StBák, lžete nám každý týden, křivě přísaháte před národem na své děti, nelegálně získáváte dotace... A teď mě prosíte, abych něco udělal!?!? To si myslíte, že Vám jako budu věřit? Po tom všem, co jste (u)dělal? Vy jste opravdu blázen,“ vypálil tehdy Hašek.

