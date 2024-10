Hokejista chce mlátit Karla Havlíčka za vystoupení u Moravce

V neděli 20. října se před kamerami České televize v pořadu Otázky Václava Moravce střetli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), stínový premiér a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) a předseda pirátského klubu v Poslanecké sněmovně Jakub Michálek. A střet to byl navýsost útočný.

Jakub Michálek hájil zrušení stavebního zákona z pera vlády hnutí ANO, protože zákon podle něho rušil jednotlivé stavební úřady. „Ta úřednice neměla kde sedět,“ řekl Michálek.

„Vy už radši ke stavebnímu zákonu neříkejte nic,“ vypálil Havlíček. „My jsme měli stavební zákon vyhlášený zákonem roku. A byly připravené takzvané soutěžní dialogy…“

„Kdo ho vyhlásil jako zákon roku?“ skočil mu do řeči Michálek.

„Oni ho vyhlásili,“ pronesl moderátor Václav Moravec.

„Tak kdo?“ střílel Michálek.

„Ne my, nezávislé instituce,“ zvýšil hlas Havlíček.

„Hospodářská komora, v jejímž čele teď stojí Zdeněk Zajíček, který s vámi připravoval tu zakázku, kterou měla dostat jeho ICT Unie. Takhle to bylo. My jsme ušetřili miliardu,“ rozčiloval se Michálek. Zdeněk Zajíček je dlouhodobý člen ODS, označovaný za otce digitalizace v České republice. Zaváděl kupříkladu datové schránky. Piráti ho považují za kmotra ODS.

„Prosím vás, vy už k tomu stavebnímu zákonu nemluvte,“ kroutil očima Karel Havlíček. „Ten, kdo připravil tuhle zemi o desítky miliard korun, tak má dneska nejvíc řečí k tomu, kterak to všechno stavěl na nohy. Vždyť jste to dodrbali. Hůř už to prostě udělat nešlo.“

Moderátor Moravec se pokusil směr diskuse převést na téma vyslovení důvěry, či nedůvěry vládě.

„My si to musíme ujasnit na klubu…“

„Musí říct Andrej Babiš, jak to bude,“ poznamenal uštěpačně Miloš Vystrčil.

„Prosím vás, pane předsedo, snažte se trochu poslouchat,“ pokáral Havlíček Vystrčila. „Pardon, pardon,“ omlouval se Vystrčil za vskočení do řeči.

„Vy jste tady v situaci, kdy jste dodrbali všechno, co se dodrbat dalo. Nepoučujte tedy, jak se má kdo chovat. Buďte tak laskav. Já vám také neskákal do řeči. Přetrpěl jsem to tady, nedalo se to poslouchat, ale budiž, nějak jsem to zvládnul,“ pálil Havlíček.

„Musím na vás reagovat, pane předsedo,“ pokračoval Havlíček v kanonádě. „S těmi komunisty, to si z nás děláte legraci,“ reagoval Havlíček na Vystrčilovu kritiku slov Andreje Babiše, že uvažuje o povolební spolupráci s koalicí Stačilo!, vedenou předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. „Vy máte tu drzost v tuto chvíli otevírat komunisty… vy jste byli ve vládě s neomarxisty, jejichž reprezentanta tady máme,“ ukázal Havlíček na Michálka.

Ten si to ovšem nenechal líbit. „Prosím vás, nenadávejte mi. Nechte si to od cesty. Pokud mi budete takhle nadávat, já se proti tomu budu bránit a nenechám vás domluvit. Vy mi nebudete říkat, že jsem neomarxista,“ rozkatil se Michálek.

„Braňte se jak chcete, já říkám, že jste neomarxista,“ odpověděl Havlíček.

„Můj pradědeček byl v uranovém dole, co si to vůbec dovolujete!“ zvýšil hlas Michálek.

„No, ten by tedy koukal,“ odpověděl Havlíček.

„Váš šéf byl v komunistické straně, spolupracoval s StB, já si od vás nenechám nadávat,“ připomněl Michálek Babišovu komunistickou éru.

„Pekarová Adamová tvrdí, že je připravena se vrátit ke spolupráci s Piráty. Vy jste se, pane předsedo, chovali hypersocialisticky, až komunisticky, zvyšujete daně, odrbáváte osoby samostatně výdělečné činné…“ začal Havlíček opět pálit do Miloše Vystrčila a připomněl mu i to, že jeho ODS podporovala kandidaturu kariérního komunisty Petra Pavla na Hrad.

Havlíčkovo školení Vystrčila i Michálka vzbudilo na českém Twitteru doslova vlnobití.

„Jistou dobu už nesleduju OVM a už vůbec ne Primu CNN… tahle ukázka arogance od Havlíčka je přesně ten důvod, proč bych nikdy do politiky nešel… ukončil bych svoje angažmá v kriminále, protože říct mi v debatě to, co tady soudruh z ANO sekty, tak by dostal dělo a já bych si šel sednout…“ zhodnotil vystoupení Karla Havlíčka někdejší přední hokejista Jiří Hrdina.

„Havlíček je lidský odpad, toxickej člověk, je mi z něj fyzicky zle,“ ozval se další hrdina od klávesnice Jiří Šanda.

„Chci se zeptat těch. co volí ANO (je to jejich právo, které nezpochybňuji), líbí se vám, když v OVM pan Havlíček každého nehorázně uráží?“ zeptal se na síti X bývalý poslanec za sociální demokraty Václav Votava.

„Uf, tak Havlíček nejen, že je klasicky silně otravný, ale dnes je doslova na přestlamu, už všechny pozurážel včetně prezidenta, drzej jak veverka, škoda, že mu Michálek neskočil po krku za ty osobní invektivy, už k tomu nechybělo moc. Dnes je obzvláště nechutný a Moravec nic,“ komentovala to uživatelka sítě X.

