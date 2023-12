Hollywoodská hvězda se omlouvá. Uznává, že Židé v historii dost trpěli

Americká herečka Susan Sarandonová je držitelkou Oscara za film Mrtvý muž přichází. Známá je však i pro svůj sociální a politický aktivismus a převážně levicové a levicově-liberální názory.

V současnosti kritizuje Izrael a o teroristickém hnutí Hamás, které 7. října Izrael napadlo, což odstartovalo celý konflikt, mluví jako o „odbojové organizaci“, uvedl internetový zpravodajský portál The Times of Israel.

V jednom ze zachycených videí povzbuzuje dav na shromáždění v podpoře Palestiny ve válce mezi Izraelem a Hamásem. „Lidé se ptají, lidé se stavějí na odpor, lidé se vzdělávají, lidé odstupují od vymývání mozků, které začalo už v jejich dětství,“ mluvila herečka.

Na sociální síti X pak dále přesdílela příspěvek, který informoval o vystoupení zpěváka Rogera Waterse ze skupiny Pink Floyd v Uruguayi. Sám Waters byl dříve za antisemitské výroky kritizován. „Navzdory pokusům izraelské lobby o zrušené akce vystoupil na uruguayském pódiu Roger Waters ze skupiny Pink Floyd, který si oblíkl kefíju a zasazoval se o ukončení izraelské genocidy v Gaze,“ říkal příspěvek, který Sarandová sdílela.

Despite attempts by the Israeli lobby to cancel the event, Roger Waters of Pink Floyd took the stage in Uruguay, donning a Kufiyyah and advocating for an end to the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/sLkPBomeRD