Horko na rozhlasové Radě kvůli rozhovoru s Klausem: Dezinformace od Bakaly, všichni víme. Máte v očích pravdu a lásku, třeba z toho vyrostete

Stížnost Václava Klause se bude na Radě ČRo projednávat až na červencové schůzi. Své názory však někteří radní, kteří se jí budou zabývat, vyjádřili už na té poslední. „Mně tam chybělo to, že moderátor pořadu tam nezmínil, že ta kauza má nějaký vývoj. Že to není tak, jak to HN na začátku uvedly,“ stěžoval si radní Tomáš Kňourek. A radní Vítězslav Jandák a Marek Pokorný si vyměňovali špičky. Jandák mu řekl, že pravdu a lásku má v očích. Ale až bude starší, tak z toho vyroste. „Děkuju za ty perspektivy, které přede mnou rýsujete,“ poděkoval ironicky Pokorný.

Radní Tomáš Kňourek uvedl, že se s výrazy použitými vůči Vladimíru Krocovi neztotožňuje a nedomnívá se, že moderátor porušil zákon či kodex ČRo. Ale podotl, že od zveřejnění kauzy ruského dluhu vydavatelstvím Economia se situace vyvinula a řada odborníků prohlásila kauzu za vyfabulovanou, například bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. „Mně tam chybělo to, že moderátor pořadu se nezmínil, že ta kauza má nějaký vývoj. Že to není tak, jak to HN na začátku uvedly," stěžoval si radní.

Vadilo mu, že Kroc se ptal stále dokola, ačkoliv exprezeident jasně uvedl, že s celou věcí neměl nic společného, žádné peníze neposlal a celá dohoda byla v gesci Ministerstva zahraničního obchodu. Podotkl, že v Economii láskou k Václavu klausovi neoplývají. „Mně jde o to, aby Český rozhlas lépe pracoval s těmi zdroji a vývojem takových pseudokauz,“ řekl a dodal, že „Bakalovo nakladatelství“ už vypustilo řadu dezinformací, jednou dokonce hrubě a lživě urazilo i Radu ČRo.

Jak již informoval Mediář.cz, Kňourek připomenul, jak se Martin Veselovský choval k Václavu Havlovi, a dal to do kontrastu s tím, jak se Kroc ptal Klause. „Docela je mi z toho smutno, zvláště vzhledem k tomu, že Václav Klaus tento týden oslaví 80. narozeniny,“ dodal Kňourek a otázal se, zda ČRo prezidenta pozve u této příležitosti do studia.

Generální ředitel Zavoral Kňourka ubezpečil, že se osmdesátinám exprezidenta věnovat budou. Klaus měl prý přijít, ale nakonec rozhlas informoval, že v této situaci by to asi nebylo vhodné. Přihlásil se k tomu, aby bylo k hostům přistupováno stejně. Jak vedl rozhovor Veselovský komentovat nechtěl. „Určitě není v definici pořadu 20 minut Radiožurnálu pohoda,“ namítl na Kňourkovu kritiku a ještě dodal, že nebudou „pohodové rádio do nepohody“.

Připomenul, že Václav Klaus věděl, že se v ČRo bude téma řešit a prý jim šlo právě o to, aby se bývalý prezident mohl vyjádřit. A také deklaroval, že k žádnému porušení pravidel a zákona nedošlo. „Všechno ostatní vidím v té osobně emoční rovině, která samozřejmě celou tuto věc doprovází.“ V dopise Klausovi prý napsal, že jeho slovník „není hoden bývalé hlavy státu“, ani jeho osobnosti.

Radní Josef Nerušil dodal, že to od Vladimíra Kroce není „první zpackané politické interview“. Naopak radní Marek Pokorný měl za to, že „dokud to šlo“, tak byl Krocův výkon naprosto standardní a vymezil se proti tomu, co Josef Nerušil řekl s tím, že má žurnalistickou praxi.

Pak se přihlásil Vítězslav Jandák. „Běda, kdyby někdo napadl někoho z vaší strany. To by byl cirkus ve všech novinách. Láska, pravda, s prapory ve všech ulicích. Nechci k tomu nic víc podotýkat, tak to v životě je. Vždyť vy jste typický představitel, to máte v očích. A to vám nevyčítám, za to nemůžete, třeba až budete starší, budete rozumnější. Ale tak to je. Takže co se chcete tady dohodnout? Ty bariéry jsou postavený. Žijou s tím, že vyhrajou volby, pak nás všechny postaví ke zdi, to bude vono. A nebude. Bude to jinak,“ obrátil se na Pokorného. „Já se těším, až teda zestárnu a budu moudřejší, takže děkuju za to upozornění, že to třeba ještě ke mně dojde. Děkuju za ty perspektivy, které přede mnou rýsujete,“ odpověděl ironicky Marek Pokorný. Pro srovnání, Vítězslav Jandák je ročník 1947, Marek Pokorný 1963.

