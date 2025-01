Horko v Rumunsku: Statisíce demonstrantů, útoky na provládní média

Rumunští suverenisté a stoupenci Călina Georgescua, nezávislého kandidáta, uspořádali v nedávných dnech protesty, které pokračují od 6. prosince a jsou reakcí na rozhodnutí Ústavního soudu z 24. listopadu zrušit výsledky prvního kola voleb. To vyvolalo obvinění z nekalé kampaně Georgescua na sociálních sítích, která měla pravděpodobně podporu z Ruska. Georgescu a jeho právníci podali žádost k Ústavnímu soudu, aby nařídil „okamžité obnovení“ druhého kola voleb, což považují za nespravedlivé, nezákonné a protiústavní zrušení.

Rozhodnutí o zrušení voleb dále oslabilo důvěru veřejnosti ve státní instituce a ještě více polarizovalo voliče. První demonstrace se uskutečnila před budovou Ústavního soudu s účastí přibližně 3 000 lidí, kteří vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím soudu. Druhý protest směřoval k paláci Cotroceni, oficiální rezidenci prezidenta, kde demonstranti požadovali odstoupení prezidenta Klause Iohannise a vyhlášení nových voleb a poukazovali na netransparentní zrušení voleb.

Během protestů byly vztyčeny transparenty s nápisy jako „Călin Georgescu, muž boží“, „Bůh je s námi“. Skupina AUR, která protesty podpořila, tvrdila, že se akce zúčastnilo až 100 000 lidí, ale neoficiální odhady hovoří o 20 000 účastnících, informoval server Euractive.

Protestující dále skandovali: „Vypadni, ty starý bastarde“, „Pryč s Iohannisem“, „Rezignace!“, „Svobodu!“, „Druhé kolo, zpátky!“, „Iohannisi, nezapomeň: Rumunsko tě nechce“, „Zloději!“, „Styď se!“, uvedl deník Romania Journal.

„Protestujeme proti státnímu převratu z 6. prosince a požadujeme návrat k demokracii obnovením voleb počínaje druhým kolem, a zároveň protestujeme proti vládním opatřením z posledních týdnů, Klause nařízení o malých vlacích, které se týká velkých kategorií, a proti vzdoru rumunského lidu. Není možné prohrát volby a držet se svého křesla. V normálním Rumunsku bychom považovali za normální krok, kdyby pan Klaus Werner Iohannis dnes večer odstoupil. Protesty budou pokračovat, dokud nebudou splněny všechny požadavky tohoto setkání,“ řekl jeden z protestujících pro Romania Journal.

Během nedělního protestu mělo navíc dojít k útoku na novinářský tým Digi24, kdy protestující měli novinářům v přímém přenosu vyhrožovat. Nedělní incident následoval po pátečních útocích na novináře Digi24 a Antena1 během shromáždění Călina Georgescua, kdy byly na novináře házeny lahve s vodou a preclíky. Další napadení se týkalo týmu televize B1TV, jehož auto bylo zdemolováno a kameraman fyzicky napaden. Policie již zahájila vyšetřování a snaží se identifikovat účastníky všech incidentů.

Ke zrušení volebních výsledků v Rumunsku se vyjádřil předseda strany Právo Respekt Odbornost (PRO) Jindřich Rajchl. V krátkém komentáři na Facebooku zkritizoval vyjádření bývalého komisaře Evropské unie pro vnitřní trh Thierry Bretona, který v jednom z rozhovorů k otázce nárůstu popularity německé pravicové strany AfD a podpoře amerického podnikatele a miliardáře Elona Muska řekl toto: „Udělali jsme to v Rumunsku, a pokud to bude nezbytné, uděláme to i v Německu.“

Podle Rajchla se tím Breton doznal, že za „ústavním pučem“ v Rumunsku stáli nejvyšší představitelé EU. Zároveň Rajchl varoval, co ještě lze z Bretonových slov vyčíst – Evropská unie by mohla chtít zasahovat i do dalších voleb v zemích Evropské unie. „Nešlo o ojedinělou událost, nýbrž o vzorec,“ napsal Rajchl. „Buď některým stranám nedovolí kandidovat, nebo ty volby rovnou zruší. Vítejte v libodemo totalitě 21. století,“ dodal.

