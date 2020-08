Host mluvil. Witowská v ČT valila oči v sloup. Rána do stolu. Další problém?

Moderátorka veřejnoprávní České televize Světlana Witowská si do svého pořadu pozvala ministryni financí Alenu Schillerovou a poslankyni za ČSSD Kateřinu Valachovou. Výsledkem byl zajímavý moment, který asi více vypovídá o rozpoložení samotné moderátorky Witowské než o politickém programu dotyčných dam. Nejsou zaměstnanci ČT poslední dobou poněkud podráždění a nervózní? Jakub Železný taky nevypadá moc dobře. Může za to Kolář?

Celý pořad se nesl ve vskutku korektním duchu. Od určité chvíle však na Witowské bylo znát, že není ve své kůži. Jako by jí něco vadilo. Výbuch přišel ve chvíli, kdy se moderátorka otázala Valachové na shodu ve vládní koalici ohledně kurzarbeitu.

Valachová začala zeširoka, na otázku hned neodpověděla a začala mluvit o vládním programu Antivirus. To však neměla dělat. Witowské jako by v tu chvíli došla trpělivost a řekla: „Ano, ale já se vás ptám na to, kde se nemůžete shodnout.“ Poté jen bouchla dlaní do stolu, obrátila oči v sloup a zakroutila hlavou.

Světlana Witovská v dnešních UdK po dotazu na Valachovou bouchla do stolu a obrátila oči v sloup.

Víc k této situaci asi netřeba.

cc @Posledniskaut @BlanikZ @jindrichsidlo pic.twitter.com/vPEqwX9mxF — Mr.X (@mrx_04) August 25, 2020

Co to může znamenat? Je snad Světlana Witowská v ČT nespokojená. Už před časem sama oznámila, že bude v hlavních zpravodajských pořadech ČT končit, protože by se ráda věnovala svému synovi. Nebo snad má moderátorka problémy v osobním životě? Po nedávném rozchodu s manželem, ředitelem dopravního podniku Petrem Witowským, se na veřejnosti objevily fotografie, kde je moderátorka zachycena s bývalým diplomatem a otcem starosty Prahy 6 Petrem Kolářem. Hodně se o jejich možném vztahu spekulovalo v médiích. Že by začal Kolář zlobit?

O nestrannosti a neprofesionalitě moderátorů České televize se dohadují občané už nějaký čas. Poslední vlnkou byla vyjádření Jakuba Železného týkající se nábřeží generála Svobody nebo Milady Horákové. Železný prohlásil, že nechápe, proč by měl mít komunistický prezident a generál v Praze nábřeží. O Horákové zase prohlásil, že kdo se jí dotkne, ten letí ze studia.

Psali jsme: Ludvík Svoboda, rudý zločinec? Jakub Železný má odpověď, jde o Chartu 77

Už poněkud vážnější je Železného prohlášení, že zvažuje kandidaturu na post šéfa ČT. „Velmi vážně o tom uvažuju a uvažuju o tom nikoli proto, že se toužím stát jakýmkoli vedoucím pracovníkem, neřkuli generálním ředitelem čehokoli,“ uvedl moderátor v rozhovoru pro DVTV.

K Železného kandidatuře se také vyjádřila výrazná mediální figura, moderátor televize XTV a radní České televize Xaver Veselý: „Zamiloval jsem se do myšlenky, že by byl ředitelem České televize Jakub Železný,“ pronesl Veselý. Kdyby se o ředitelském postu hlasovalo nyní, měl by prý Železný jeho hlas jistý. „Kdyby se volilo zítra nebo na příští radě, tak bych mu pravděpodobně dal hlas. Chtěl bych být u toho, když ředitelem České televize bude někdo z rodiny Železných. Prostě, proč ne. Ten člověk ty ambice má,“ vyřkl Xaver. Těžko říct, do jaké míry mluvil vážně a do jaké pouze žertoval.

Vedlejším efektem by dále podle radního bylo i to, že by měl při sledování České televize jako divák větší požitek. „Raději bych pana Železného viděl v kanceláři než na obrazovce,“ zaznělo. Další slova podpory se dostala Železnému od jeho kolegyně Nory Fridrichové: „Kuba je slušnej a statečnej člověk.“ Je vidět, že Železný má zřejmě podporu napříč názorovým spektrem.

Kuba je slušnej a statečnej člověk a budu se radovat, když do toho půjde. https://t.co/dwNFmH1vwK — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) August 17, 2020

