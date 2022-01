Hostomský: Ukončete trasování. Covid je už nemoc jako každá jiná

reklama

Hostomského včerejší rekord, 28 469 nakažených, nepřekvapil. „Nečteme to z pověstné krystalové koule, ale vidíme, jak ta nákaza omikron probíhala třeba ve Velké Británii, předtím v jižní Africe, čili přesně tak, očekává se, že se to zdvojnásobí každé dva dny. To je silný exponenciální růst. Je to tedy tady, tak to bylo také předpovězeno, žádné překvapení to není,“ sdělil Hostomský.

„Optimisticky předpokládám, že to žádná velká katastrofa nebude, naopak. Ta data z ciziny ukazují, že ten omikron je skutečně jako velká šance na vyřešení té epidemie. To znamená, že to bude skutečná tečka, v uvozovkách, to je zprofanované slovo, ale ta epidemie má všechny kvality, myslím ten omikron, které od toho viru požadujeme. Vysoká nakažlivost, rychle to tady proletí, ale žádnou velkou škodu to nenapáchá. Pokud budou nějaké škody, tak ty napáchá spíše ta vláda, respektive ta jejich opatření, která podle mě neodpovídají situaci,“ neobává se ani zahlcení nemocnic Hostomský.

V souvislosti s omikronem roste počet lidí s reinfekcí. „Protilátky fungují velice dobře pro ty těžké průběhy nemoci. To znamená, že pokud jste se nechala očkovat v minulosti a dostanete ten omikron, jste znovu nakažená, ale velká šance je, že nepůjdete do nemocnice, nebudete na JIP a třeba neumřete. Očkování sehrálo nesmírně pozitivní roli. Tento virus, myslím tato varianta omikron, právě byla vyselektovaná, aby se co nejvíce šířila a aby se dokázala vyhnout těm v podstatě předchozím protilátkám. Je to něco jako nachlazení. Vy projdete nachlazením a příští rok se nachladíte znovu. Jinými slovy omikron ukazuje, že koronavirus se dostává na úroveň běžných respiračních nemocí, které dobře známe a s kterými bojujeme každý rok, ale nezabíjí nás to tak moc,“ sdělil Hostomský.

Co se týče trasování, Hostomský se obává, že žádný smysl v současné době nemá. „Už v minulosti, kdy ta síla té nákazy nebyla tak strašně velká, už v té době to ten systém zvládal, to žádná kritika není, ale ten systém má určitou kapacitu. A teď, když se to šíří exponenciálně, lavinovitě, tak si myslím, že je férovější to radši zastavit než předstírat, že to zkoušíme, ale prostě to trasování to nemůže teď zvládnout, tak je lepší to vypnout,“ dodal Hostomský.

Závěrem se pak Hostomský vyjádřil k povinnému očkování, o němž dnes vláda jedná. „V této fázi mluvit o povinném očkování je anachronismus. To už, pokud se to mohlo dělat, tak by to bylo před rokem, ale v té době ještě nebyl dostatek vakcín, dejme tomu, ale teď dobře víme, že ty vakcíny sehrály nesmírně pozitivní roli, ale již jsou jako bych řekl zastaralé ve smyslu imunologického, to znamená, ony byly vyvinuty na tu původní variantu, wuchanskou variantu toho viru, a ten virus se mezitím posunul daleko dál. To znamená, že nutit lidi, aby si brali v uvozovkách zastaralou vakcínu, mi připadá naprosto nesprávné a já pevně doufám, že tato vláda usoudí správně, že ta doba už pominula. Věda pracuje na vývoji nových vakcín, které budou širokospektrální, třeba budou mít dlouhodobější účinek, já si myslím, že v této době, pokud nějaké očkování, tak bych doporučil zejména seniorům nebo rizikovým skupinám, dejte si třetí dávku, i té původní vakcíny, protože ta třetí dávka - na to máme data, ta vám skutečně nahodí zpátky ten imunitní systém, tu imunitní odpověď, během dvou dnů budete připraveni, takže pokud dostanete ten omikron, budete mít velice rychlý průběh. A to je jediné doporučení, které bych dělal. Ale teď plošně očkovat, nebo dávat povinné očkování zastaralou vakcínou, není správné,“ zakončil.

