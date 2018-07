Hrabali se v popelnicích a našli novičok? Nové informace k otravě v Británii, nyní již smrtelné

Dawn Sturgessová zesnula včera k večeru. Její partner Charlie Rowley zůstává v kritickém stavu v nemocnici. Doktorka Christine Blanchardová, ředitelka Salisburské nemocnice, vyjádřila nejhlubší lítost pozůstalým. Zároveň připomněla, že personál nemocnice udělal vše, co bylo v jeho silách. „Naši zaměstnanci se neúnavně snažili Dawn zachránit. Jsou talentovaní, profesionální, pracují s nasazením a vím, že tu bolest cítí také,“ řekla k tématu. Otravu připisovanou Kremlu odsoudilo mnoho veřejných činitelů a politiků, například Jeremy Corbyn, předseda opoziční Labour Party, nebo Julian King, britský eurokomisař. Moskva jakékoliv obvinění stále odmítá.

Fotogalerie: - Praha plná motocyklů

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 82% Ne 15% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 451 lidí

Oba otrávení však nebyli příklady vzorných občanů. O jejich životě a charakteru mluví Josh Harris, který zmíněný pár znal a bydlel ve stejném hostelu jako oni. Onen hostel je nyní policií uzavřen a dekontaminován. Říká, že pár byl oblíbený, zejména Dawn byla v hostelu vnímána jako mateřská figura. „Pomáhala těm, kteří zrovna byli na dně, snažila se s nimi mluvit, aby zjistila proč a zlepšila jim náladu,“ popsal oběť jedu Harris. Ale pár měl dost svých vlastních problémů. Podle Harrise Dawn pila a Charlie se snažil přestat s heroinem.

Jak se pár otrávil, o tom se už dlouho spekuluje. Vyšetřovatelé se stále snaží kontaminovaný předmět najít v zónách, kde se pár pohyboval, a policii čeká úkol zhlédnout 1 300 hodin záznamů z bezpečnostních kamer. Podle Harrise se Rowley mohl otrávit, když se „hrabal v popelnicích“ po elektronickém šrotu, který by mohl prodat. Prý v této činnosti není v okolí sám, ale po otravě si nikdo prohledávat popelnice netroufne. I Shane Phillips potvrzuje, že Rowley měl problémy s heroinem. „Jako mladý měl docela těžkou závislost, ale udělal by pro vás cokoli. Byl to dobrej týpek. Měl srdce ze zlata,“ řekl. V Salisbury jsou podle něj tvrdé drogy snadno k sehnání.

Předseda městské rady k tomu dodává, že ano, město má problém s bezdomovci a drogami. Ale namítá, že Sturgessová a Rowley byli na nejlepší cestě dát svůj život do pořádku. Sehnali jim ubytování v hostelu a podle něj už se byli o sebe schopni postarat sami.

Celý článek ZDE

Psali jsme: Sráč a šmejd, Kalousek s Topolánkem. Výsměch „starému a ošklivému“ Zemanovi. Zdeněk Zbořil už se na to nemůže dívat Fotbal: To je radosti, že Rusko prohrálo. Obvyklé tváře vyprodukovaly nevídané věci VIDEO Hochu, hochu, takhle v Rusku ne. Policie dala přes hubu fanouškovi. A dějí se věci Babiš: Sokolové? Vy jste si nevšimli, že...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas